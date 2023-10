Las Vegas Sphere: così IA e digitale rivoluzionano i concerti

Con il primo concerto della lunga residency degli U2 è stata di fatto inaugurata a Las Vegas “Sphere”, la rivoluzionaria location immersiva per eventi realizzata nella città del Nevada e che costituisce una vera e propria innovazione senza precedenti nel mondo degli eventi live.

Look inside Las Vegas sphere for first time as U2 perform concert

La risalita del settore dei concerti live

Il settore dei concerti live, secondo i dati di Pollstar ha generato 6,28 miliardi di dollari a livello mondiale nel 2022 dei quali 4,7 in USA per un totale di 59,2 milioni di biglietti venduti nel mondo con 42,7 milioni negli Stati Uniti che si conferma il mercato più rilevante.

Nel contesto post pandemico i concerti sono tornati a crescere con numeri molto significativi e qui si inserisce la nascita dell’avveniristica struttura americana costata 2,3 miliardi di dollari e terminata nel 2023.

Un concentrato di tecnologie audio, video e strutturali realizzate con le ultime innovazioni messe a disposizione anche dall’intelligenza artificiale e dal digitale.

Cos’è MSG Sphere

La denominazione ufficiale è The Sphere at The Venetian ma è nota come MSG Sphere ed è l’edificio sferico più grande al mondo, visibile dallo spazio, progettato seguendo le leggi della matematica che hanno contribuito in ogni aspetto della realizzazione.

L’area di una sfera è stata utilizzata per calcolare la metratura dell’Esosfera, che presenta 580.000 piedi quadrati di LED. Di fatto l’intera Statua della Libertà potrebbe trovare spazio all’interno di Sfera. L’equazione per il volume di una sfera è stata utilizzata per calcolare la metratura interna della sede e massimizzare le dimensioni delle sue tecnologie immersive: dal wall multimediale a LED da 160.000 piedi quadrati (ovvero 4 campi da football) ai 17.385 posti a sedere all’interno del Bowl. Molte parti di Sphere sono state costruite prima nella realtà virtuale. Ingegneri e architetti hanno utilizzato il metodo degli elementi finiti per trasformare equazioni in modelli computerizzati di strutture chiave in tutta la sede, testandone la forza e la funzionalità nel metaverso prima ancora che esistessero nella vita reale.

Cosa ha comportato la costruzione del più grande edificio sferico del mondo realizzato con tremila tonnellate di acciaio? Molti triangoli. Osservando l’esoscheletro di Sphere, si notano le leggi della matematica geodetica in azione, dove centinaia di triangoli intrecciati creano la forma e la struttura a 360° di questo luogo immersivo unico al mondo.

Come funzionano le immagini immersive su Sphere

La proiezione stereografica aiuta a spiegare come funzionano le immagini immersive su Sphere. Le fotocamere personalizzate prendono spunto da questa formula per catturare immagini ultra-wide che si adattano perfettamente alla tela LED curva di Sphere, rispecchiando al tempo stesso la scienza di come l’occhio umano vede il mondo reale che lo circonda.

L’equazione per l’acuità visiva calcola il punto più piccolo che l’occhio può vedere a una distanza particolare. È stata impiegata su Sphere per calcolare quanti pixel sarebbero necessari per visualizzare le immagini ad altissima risoluzione.

Lo schermo LED più grande del pianeta con display da 18K a 60 fotogrammi al secondo avvolge sopra e dietro il pubblico, offrendo un ambiente visivo totalmente coinvolgente. Anche qui sono state usate le formule di proiezione dell’obiettivo e la matematica della trigonometria sferica per mappare le immagini che vengono catturate su questo gigantesco display curvo.

Utilizzando la matematica nascosta del teorema di Shannon Hartley, Sphere è riuscita a creare un ambiente wireless ultraveloce in modo che 10.000 persone possano interagire con lo schermo simultaneamente da qualsiasi posto della struttura senza percepire alcun ritardo.

Il sistema audio Holoplot

Molta attenzione è stata ovviamente data alle tecnologie audio.

Holoplot, il sistema audio più avanzato al mondo, fornisce un suono cristallino e personalizzato per ogni posto in Sphere,

Sphere Immersive Sound è il sistema audio da concerto più grande al mondo ed è stato sviluppato appositamente per gli esclusivi interni curvi di Sphere. Il sistema è composto da circa 1.600 moduli di altoparlanti Holoplot X1 Matrix Array installati in modo permanente e 300 mobili e comprende un totale di 167.000 driver di altoparlanti amplificati individualmente. Il sistema utilizza la tecnologia 3D Audio-Beamforming e Wave Field Synthesis di nuova generazione di HOLOPLOT per trasformare il modo in cui l’audio viene trasmesso in ambienti su larga scala. Ciò si traduce in un audio controllato, coerente e cristallino da concerto per un pubblico fino a 20.000 persone.

Tutta la matematica dietro un suono cristallino

Il principio di Huygens-Fresnel descrive come le onde sonore si propagano e si combinano in nuove forme d’onda. Ciò consente a Sphere di ottimizzare l’audio per le orecchie, mantenere l’ampiezza a distanza e offrire paesaggi sonori coinvolgenti con precisione realistica.

L’equazione di Helmholtz è stata utilizzata per calcolare come il suono 3D viaggia attraverso la sfera. Dietro il piano multimediale LED, ci sono, come detto, oltre 167.000 altoparlanti che utilizzano questa formula matematica per creare ambienti audio realistici a 360° sfruttando una nuova tecnologia sonora nota come “sintesi del campo d’onda”.

L’integrale Kirchhoff-Helmholtz è l’equazione dietro l’audio cristallino di Sphere. Nella maggior parte dei luoghi, la diffusione del suono è un grosso problema, con alcuni posti che offrono un’esperienza sonora molto migliore rispetto ad altri. In Sphere è stato garantito lo stesso suono in ogni ordine di posti. Questo grazie al teorema Integrale di Kirchhoff che è l’equazione nascosta dietro la capacità di Sphere di dirigere il suono come un raggio laser.

L’equazione d’onda viene utilizzata per programmare e controllare i sedili a infrasuoni e i sistemi audio di Sphere, consentendo di simulare una serie di sorprendenti effetti ultra-sensoriali, dall’aumento della marea a uno spostamento totale della gravità.

L’uso di strumenti di intelligenza artificiale

L’uso di strumenti di intelligenza artificiale è stato molto ampio a tutti i livelli. L’operatore laplaciano è un’equazione che definisce il modo in cui telecamere e computer possono capire ciò che stanno guardando. In Sphere strumenti di intelligenza artificiale come questo sono di ausilio per catturare ed elaborare le immagini in altissima risoluzione.

La struttura ha ovviamente costi enormi e non è un caso che i primi dati sui prezzi per l’advertising proposti da MSG all’interno della struttura siano significativi: 450.000 dollari per un giorno o 650.000 per una settimana.

Conclusioni

Gli analisti confermano che si tratta sicuramente di una rivoluzione per il settore e che condizionerà l’evoluzione delle costruzioni di strutture le la musica live in futuro, garantendo un ulteriore salto di qualità nell’esperienza esclusiva data ai fan da un concerto dal vivo.