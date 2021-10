SEGUI LA DIRETTA - 12 ottobre 2021 - Agenda Digitale

Dalla storia delle monete virtuali come il Bitcoin alle misure come la crittografia per tutelare i dati: nella giornata della Privacy Week dedicata a Money&Finance, una panoramica sullo stato dell’arte di normative e tecnologie per la gestione di attività finanziarie digital.

Alle 14 Giacomo Zucco aprirà la giornata con un’introduzione sui Bitcoin e la Privacy. Seguirà la tavola rotonda moderata da Sabbatini, co-founder di Hercle, in cui si argomenteranno le conseguenze che possiamo immaginare relative a una società senza tradizionale moneta. Alle 16:00 Fede Tenga parlerà di Cyberpunk e della storia dei Bitcoin, mentre alle 16:20 Massimo Mesumeci spiegherà come si configura la sicurezza con i bitcoin. Paolo dal Checco alle 16:40 darà alcune informazioni sugli analytics per la blockchain. Infine alle 17 concluderà la giornata un’altra Tavola Rotonda che definirà gli sviluppi della Finanza con gli ecosistemi DEFI, NFT, dApps, SSI.

