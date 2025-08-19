Il turismo rappresenta una leva importante per l’economia, ma è anche fonte crescente di squilibri. Se, da un lato, contribuisce alla crescita del territorio, dall’altro, l’overtourism può mettere a rischio gli equilibri naturali e sociali dei luoghi più iconici nel mondo.
Venezia oltre le folle: il turismo circolare come risposta all’overtourism
Un’analisi di Boston Consulting Group (Bcg) propone di trasformare l’impatto del turismo in un’opportunità di rigenerazione delle risorse locali, adottando un modello di turismo circolare. Ecco come Venezia potrebbe rispondere agli eccessi dell’overtourism in maniera sostenibile
Managing Director e Partner di Bcg
Project Leader di BCG
