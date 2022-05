Bandi PNRR per digitalizzare i Comuni, l’impatto sulle Regioni: l’esempio della Lombardia

Il Ministero dell’Innovazione e Transizione Digitale ha pubblicato cinque avvisi relativi a bandi che riguardano i Comuni, nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Semplificando i titoli degli avvisi, questi sono inerenti a:

Migrazione al Cloud Comuni

Sito comunale e Servizi digitali Comuni

Pagamenti Digitali (pagoPA) Comuni

Comunicazione digitale (App IO) Comuni

Identità Digitali (SPID – CIE) Comuni

Il caso Regione Lombardia

Per comprendere l’impatto a livello regionale, analizziamo l’esempio di Regione Lombardia partendo da alcune basi dati:

elenco dei Comuni della Lombardia (1506)

numero di abitanti dei singoli comuni secondo dati ISTAT 2021 per un totale di 9.710.393

allegati 2 dei bandi che prevedono fondi diversi in base a diversi parametri in particolare SPID e CIE: importo forfettario pagoPA: importo che varia per abitanti e numero di servizi IO: importo varia per abitanti e numero di servizi Cloud: importo varia per numero di abitanti, numero di servizi, tipologia di migrazione (Lift&Shift o Repurchase/Replatform/Rearchitect), canone Servizi: importo varia per numero di abitanti per sito web, per numero di abitanti per i servizi migrati, per numero di servizi migrati



Digitalizzazione dei Comuni lombardi, il contesto

Per capire i numeri successivamente elaborati è importante considerare quanto segue. La Lombardia ha 1506 comuni, 1181 il Piemonte e il Veneto, terza regione in ordine di numero di comuni, 506.

Abitanti e comuni sono così divisi in Lombardia, per provincia:

Provincia Abitanti Comuni Bergamo 1.088.284 243 Brescia 1.248.458 205 Como 582.563 148 Cremona 357.623 113 Lecco 334.303 84 Lodi 223.755 60 Mantova 408.336 64 Milano 3.038.420 133 Monza e Brianza 840.129 55 Pavia 535.822 186 Sondrio 180.814 77 Varese 871.886 138

Si consideri che alcune province lombarde sono quindi più grandi di intere regioni (es. la provincia di Brescia ha più abitanti della regione Friuli). I Comuni del Centro-Nord sono 5.353 di cui la Lombardia rappresenta il 28%.

Formulazione di ipotesi

Avendo dei range di valutazione è stato necessario fare alcune ipotesi:

Spid e CIE: nessuna ipotesi

pagoPA: 25 servizi migrati per ogni fascia di ente

IO: 25 servizi migrati per ogni fascia di ente

Cloud: essendoci un range di servizi per ogni fascia di abitanti, calcolato il minimo numero di servizi (parte bassa range) nella modalità più semplice (lift & shift) quindi a più basso importo

Servizi digitali: un range di servizi per ogni fascia di abitanti, calcolato il minimo numero di servizi (1) per fascia oltre ad aver dato per raggiunto l’obiettivo sito

L’analisi quindi porta a dire che:

ogni ente prenderà tutti i bandi

per cloud e servizi prenderà il minimo importo possibile pur conseguendo tutti gli obiettivi

Analisi dei risultati

Secondo i dati degli avvisi per i Comuni, gli avvisi ammontano a 1.290 milioni di euro (1.29 miliardi), di cui il 40% al sud e il 60% al centro-nord (per semplificazione). Al Centro-Nord spettano quindi 774 milioni di euro. Di questi, la Lombardia dovrebbe prenderne il 28% circa, ovvero 216 milioni, considerando il rapporto comuni lombardia / comuni centro-nord. Ovvio che la proporzione non è perfetta, visto che i fondi dipendono da numerosi parametri e dall’operato, ma si tratta di un’analisi con relative stime e ipotesi, non di una rendicontazione. In particolare la Lombardia potrebbe impegnarsi a ricevere:

circa 80 miloni sul bando servizi

circa 80 milioni sul bando cloud

attorno ai 26 milioni sul bando pagoPA

attorni ai 10 milioni sul bando IO

attorno ai 20 milioni sul bando SPID e CIE

I fondi sarebbero cosi divisi per provincia:

Ovvero ad esempio Brescia riceve 31 milioni e Cremona ad esempio 13.

La suddivisione dei fondi per singolo bando per ogni provincia

Ma come sono divisi i fondi per bando per provincia?

e su scala 100:

Conclusione

I dati indicati sono solo indicativi e una base per valutare l’impatto dei bandi di Padigitale2026 sulla Lombardia. Per concludere si pensi che secondo la stima del MITD con tutti i bandi attivi un comune virtuoso potrebbe prendere:

piccolo: fino a 250.000 euro

medio: fino a 800.000 euro

grande: da 2.000.000 di euro in su

Secondi nostri calcoli (con le ipotesi conservative indicate, quindi comune bravo anche se non virtuoso, e in assenza del bando PDN)

il comune di Abbadia Cerreto (297 abitanti) arriva a 97.000 euro

il comune di Borgarello (2.659 abitanti) arriva a 119.000 euro

il comune di Bovezzo (7.483 abitanti) arriva a 212.000 euro

il comune di Concorezzo (15.193 abitanti) arriva a 219.000 euro

il comune di Crema (33.091 abitanti) arriva a 415.000 euro

il comune di Cremona (69.589 abitanti) arriva a 689.000 euro

il comune di Bergamo (115.349 abitanti) arriva a 1.220.000 euro

il comune di Brescia (200.316 abitanti) arriva a 1.305.000 euro

il comune di Milano (1.242.123 abitanti) arriva a 6.669.000 abitanti

Quindi abbastanza in linea con i dati del DTD (considerato la visione conservativa). Ad ognuno le sue considerazioni sul momento “digitalmente storico” in corso, basti pensare che nel 2019 si parlava di “innovazione a invarianza di fondi”. È un momento in cui fare “digitalizzazione utile” e cambiare mentalità: da risparmio a investimento, cioè da “spendo meno e prendo più fondi” a “spendo in digitalizzazione che cambi le cose tutti i fondi possibili andando anche oltre le richieste del bando“.

