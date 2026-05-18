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Bando Tech4Health, cosa sapere: requisiti e tempi per candidarsi

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Tech4Health finanzia progetti innovativi per sanità digitale e biomedicale con una dotazione di 20 milioni di euro. La scadenza per candidarsi è stata prorogata all’8 giugno 2026. L’Avviso definisce requisiti, modalità di partecipazione, partenariati, tempistiche e strumenti di supporto per imprese ed enti di ricerca

Pubblicato il 18 mag 2026
Massimo Celidonio

Fondazione Ugo Bordoni

archiviazione digitale, documenti, scrittura, dati Modello Oais; font; digitalizzazione contratti; obblighi fiscali professionisti; eidas atti esecuzione terzo lotto; valore probatorio pec; Genesis; low code; portafoglio europeo di identità digitale; 730 precompilato

Promuovere l’adozione di tecnologie sanitarie avanzate per i pazienti, finanziando progetti e servizi innovativi nel settore della sanità digitale e biomedicale. È questo l’obiettivo di Tech4Health, l’iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale realizzata da Fondazione Ugo Bordoni, che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro.

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