Promuovere l’adozione di tecnologie sanitarie avanzate per i pazienti, finanziando progetti e servizi innovativi nel settore della sanità digitale e biomedicale. È questo l’obiettivo di Tech4Health, l’iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale realizzata da Fondazione Ugo Bordoni, che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro.
approfondimento
Bando Tech4Health, cosa sapere: requisiti e tempi per candidarsi
Tech4Health finanzia progetti innovativi per sanità digitale e biomedicale con una dotazione di 20 milioni di euro. La scadenza per candidarsi è stata prorogata all’8 giugno 2026. L’Avviso definisce requisiti, modalità di partecipazione, partenariati, tempistiche e strumenti di supporto per imprese ed enti di ricerca
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