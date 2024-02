L’IA in sanità: così aiuta a trattare malattie complesse e disabilità

Nel corso del 2023 l’intelligenza artificiale è emersa come una forza trainante, portando innovazioni rivoluzionarie in vari settori. In particolare, il settore sanitario che ha beneficiato enormemente di questi sviluppi, offrendo nuove speranze e possibilità per il trattamento di malattie complesse e il miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità.

L’IA nel settore sanitario: dal trattamento delle malattie all’assistenza personalizzata

Tuttavia al centro di questa rivoluzione tecnologica c’è stato un impatto straordinario sul settore sanitario, dove l’AI ha aperto nuove frontiere nel trattamento e nella diagnosi delle malattie.

La tecnologia CRISPR per trattare malattie genetiche

Una delle aree più promettenti è stata l’applicazione della tecnologia CRISPR per trattare malattie genetiche come, ad esempio, l’anemia falciforme, malattia del sangue, che colpisce principalmente le popolazioni afroamericane, causa dolori intensi, ictus e insufficienze d’organo. L’approvazione da parte della FDA di nuove terapie basate su tecniche CRISPR rappresenta una svolta per migliaia di pazienti, offrendo una speranza reale di miglioramento e, in alcuni casi, di una cura effettiva. L’uso dell’AI in campo medico non si è limitato alla genetica.

L’IA per migliorare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie croniche

La tecnologia è stata impiegata anche per migliorare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie croniche. Algoritmi avanzati sono ora in grado di analizzare enormi quantità di dati dei pazienti, identificando schemi che sfuggono all’occhio umano. Questo ha permesso una diagnosi più accurata e tempestiva di condizioni complesse come il cancro, le malattie cardiovascolari e il diabete.

La personalizzazione delle cure mediche con l’IA

L’AI ha trovato applicazione anche nella personalizzazione delle cure mediche. Attraverso l’analisi dei dati dei pazienti, gli algoritmi possono ora suggerire trattamenti su misura, aumentando significativamente le probabilità di successo delle terapie. Questo approccio personalizzato è particolarmente efficace nel trattamento di malattie complesse, dove la reazione del corpo ai farmaci può variare notevolmente da individuo a individuo.

La ricerca sulle protesi uditive è stata rivoluzionata dall’AI

Un’altra area rivoluzionaria è stata l’uso dell’AI per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità uditive. L’integrazione di sistemi avanzati di riconoscimento vocale e traduzione automatica in tempo reale ha portato allo sviluppo di dispositivi in grado di convertire la parola in testo o in linguaggio dei segni, rendendo la comunicazione più accessibile. Questi progressi hanno avuto un impatto profondo, consentendo una maggiore inclusione sociale e professionale per le persone con disabilità uditive.

Inoltre, la ricerca sulle protesi uditive è stata rivoluzionata dall’AI, che ora permette la creazione di dispositivi sempre più sofisticati e personalizzabili. Queste nuove protesi sono in grado di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, migliorando significativamente la qualità dell’ascolto in varie condizioni acustiche. Infine, un campo promettente è quello dell’uso dell’AI nella riabilitazione.

Attraverso l’uso di realtà virtuale e aumentata, unitamente a sistemi AI, i pazienti sono in grado di svolgere esercizi di riabilitazione più efficaci, monitorati in tempo reale per garantire il massimo beneficio. Questi sistemi possono anche essere personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni paziente, accelerando il processo di recupero.

Il ruolo dell’IA generativa nel panorama tecnologico attuale

Nel recente panorama tecnologico, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha segnato una nuova era, portando con sé una trasformazione senza precedenti, non solo, certo, nel comparto sanitario.

Questo cambiamento è stato innescato dalla crescente integrazione delle funzionalità di AI generativa nei prodotti dei colossi della Silicon Valley, ispirati dal successo di ChatGPT. Nonostante le sfide di un’economia che sperimenta una situazione di incertezza a causa degli squilibri geopolitici, le imprese hanno continuato a progredire nel loro percorso di innovazione, affrontando anche ristrutturazioni e aggiornando modelli di business ormai obsoleti.

L’IA per migliorare l’accessibilità

La trasformazione nel settore tecnologico ha visto un aumento nell’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’accessibilità. Gli sviluppi recenti, in particolare i modelli di AI multimodali, hanno permesso di interpretare le immagini e trasformare i testi in discorsi, aprendo nuove porte per la creazione di prodotti più accessibili per le persone con disabilità. Ad esempio, la funzionalità “Be My AI” di Be My Eyes, sfruttando la tecnologia di OpenAI, ha fornito alle persone con visione limitata uno strumento per identificare oggetti attraverso la fotocamera dello smartphone, descrivendoli in linguaggio naturale.

L’IA per la ricerca storica e archeologica

Un altro settore in cui l’intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo è stato quello della ricerca storica e archeologica. Siamo molto avanti nella decifrazione dei Rotoli di Ercolano, antichi manoscritti, sepolti sotto le ceneri dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che cominciano a essere leggibili con l’AI, senza doverli aprire fisicamente. Il lancio della Vesuvius Challenge ha stimolato un notevole interesse da parte di storici dilettanti e professionisti, culminando nel premio di $40,000 assegnato a un giovane studente di informatica per aver decifrato la parola “porpora” da uno dei rotoli con l’utilizzo dell’AI.

Le auto a guida autonoma e la regolamentazione dell’IA

Le auto a guida autonoma sono state un’altra area di grande interesse e sviluppo. Nonostante le controversie e gli incidenti, come quello coinvolgente una vettura di Cruise, la tecnologia delle auto autonome continua a progredire. Waymo, ad esempio, ha adottato un approccio più lento e metodico, concentrandosi sulla sicurezza e sull’affidabilità.

Le loro auto hanno dimostrato di essere meno propense a causare danni materiali e non hanno portato a reclami per lesioni personali, suggerendo che potrebbero essere una soluzione più sicura rispetto alla guida umana. L’interesse e il coinvolgimento dei governi nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale è stato un altro tema rilevante. Negli Stati Uniti, ad esempio, il National Institute of Standards and Technology (NIST) è stato incaricato di sviluppare metodi per testare la sicurezza dei sistemi AI, identificare usi potenzialmente dannosi dei prodotti AI e produrre linee guida per la marcatura dei contenuti generati dall’AI. Questo è un passo importante per assicurare che l’uso dell’intelligenza artificiale sia responsabile e sicuro. In Europa l’approvazione dell’AI act ha posto basi solide per lo sviluppo di una AI etica e benevolente.

Conclusioni

Quest’articolo può essere visto come una sintesi dei principali avanzamenti tecnologici dello scorso anno, un bilancio che evidenzia come l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti stiano plasmando e cambiando il nostro mondo. Ma queste sviluppi, sebbene promettenti, richiedono un’attenta considerazione delle implicazioni etiche e normative, per assicurare che i benefici siano accessibili e vantaggiosi per tutti. E su questo non bisogna smettere di vigilare.