Non basta digitalizzare, ora il SSN deve fare il salto: ecco come

Il Servizio Sanitario Nazionale sta attraversando una metamorfosi che non è più solo burocratica o digitale, ma strutturale.

Siamo nel cuore di una convergenza tecnologica senza precedenti, dove tre direttrici fondamentali hanno smesso di correre parallele per intrecciarsi in un unico ecosistema abilitante.

Questa evoluzione sta riscrivendo le regole della leadership e dell’organizzazione sanitaria in Italia, oltre che le terapie o il modo in cui curiamo.

I pilastri della trasformazione del SSN

Il primo pilastro è la disponibilità massiva di dati clinici digitalizzati. Per decenni il dato sanitario è rimasto intrappolato in “silos” analogici o digitali isolati.

L’attuale salto di qualità nasce dall’evoluzione dei sistemi PACS (Picture Archiving and Communication System) verso standard di interoperabilità tra enti diversi e lontani e, soprattutto, dal nuovo ruolo del FSE 2.0 (la seconda versione del Fascicolo Sanitario Elettronico, che passa da un archivio di PDF a un vero database granulare e costantemente connesso).

Oggi il dato non è più un reperto statico archiviato, ma un asset fluido che segue il paziente, anche come semplice prodotto residuale (byproduct) della cura, diventando il carburante indispensabile per ogni forma di intelligenza artificiale.

Il calcolo avanzato come acceleratore clinico

Il secondo driver riguarda la potenza computazionale, dove abbiamo assistito a un’accelerazione brutale. Il passaggio dalle storiche CPU di Intel e AMD (Central Processing Units) alle GPU di Nvidia (Graphics Processing Units) non è stato un semplice incremento di velocità, ma un cambio di natura del calcolo.

Se una CPU è progettata per gestire compiti sequenziali complessi (come un intellettuale che risolve un problema alla volta), la GPU è un esercito di core che lavorano in parallelo.

In ambito clinico, questo significa passare da ore a pochi secondi per l’elaborazione di imaging radiologico o sequenziamento genomico (i due ambiti Healthcare AI attualmente più maturi).

Il ruolo dei Transformer nella lettura dei dati sanitari

Infine, il terzo vettore è il cambio di paradigma nei modelli di elaborazione: dai vecchi sistemi esperti ai Transformer. Questi modelli hanno introdotto un’ulteriore accelerazione grazie alla capacità di analisi in parallelo e al riconoscimento del contesto (meccanismo di attention).

A differenza delle reti neurali e degli algoritmi di machine learning precedenti, che leggevano i dati in ordine, i Transformer analizzano l’intera sequenza clinica simultaneamente, comprendendo il valore semantico di un sintomo in relazione alla storia intera del paziente.

Come la trasformazione digitale sanità unisce dati, GPU e AI

La vera forza di questa trasformazione risiede proprio nella convergenza di questi pilastri: i dati fluidi alimentano la potenza delle GPU, che a loro volta permettono ai Transformer di processare l’intera storia clinica del paziente in modo olistico e semantico.

Ma questa straordinaria triade tecnologica rischierebbe di rimanere confinata in ambiziosi progetti pilota o in eccellenze isolate senza una coordinata ‘messa a terra’ politica e infrastrutturale.

La metamorfosi del sistema sanitario richiede infatti un salto di scala: deve passare dall’essere una possibilità tecnologica a diventare una realtà di sistema.

L’Italia ha individuato il catalizzatore di questo passaggio nella Missione 6 del PNRR.

La cornice del PNRR nella trasformazione del SSN

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito sanitario non va inteso come un semplice fondo di dotazione per l’acquisto di nuovi macchinari, ma come l’architettura logica e finanziaria necessaria per trasformare i tre driver digitali nel nuovo ‘sistema operativo’ del nostro SSN.

Questa strategia si articola su due direttrici fondamentali che mirano a rendere l’innovazione equa e pervasiva:

• M6C1 – “Reti di prossimità e telemedicina”, che include, tra gli altri, i progetti delle Case della Comunità, i Centri Operativi Territoriali e la Telemedicina.

• M6C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione”, che riguarda l’ammodernamento del parco tecnologico, il Fascicolo Sanitario 2.0 ed il potenziamento delle reti e delle competenze.

L’obiettivo è trasformare le infrastrutture legacy — i vecchi sistemi ospedalieri che non comunicano tra loro — in ecosistemi nazionali integrati e potenziati.

Sono coinvolti soggetti economici come Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, diventata Agenzia per la sanità digitale), il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e grandi partner tecnologici industriali che stanno collaborando per garantire che l’interoperabilità sia un requisito tecnico obbligatorio (tramite lo standard HL7/FHIR).

Le criticità della trasformazione digitale sanità in Italia

Tanti obiettivi, come i cantieri delle case di comunità, i centri operativi territoriali, le centrali di telemedicina ed il lancio di FSE 2.0 sono stati raggiunti, ma le sfide attuali sono ancora importanti:

Il digital divide come questione di governance

Il digital divide regionale: se storicamente le differenze sono state sempre marcate, il nuovo SSN deve obbligatoriamente basarsi sull’interoperabilità e sulla standardizzazione. Il superamento del digital divide non è solo una questione di cablaggio o di software, ma rappresenta la principale sfida di governance del prossimo decennio.

Le analisi internazionali sulla digitalizzazione dei sistemi complessi confermano che l’interoperabilità fallisce laddove manca una governance politica unitaria capace di imporre standard organizzativi comuni. Non basta che il FSE 2.0 sia tecnicamente pronto; è necessario che una leadership forte armonizzi i processi tra le diverse Regioni, affinché il ‘viaggio del dato’ non si interrompa ai confini amministrativi. L’interoperabilità deve essere intesa come un patto di cittadinanza digitale: solo un costante allineamento dell’assetto istituzionale con quello tecnologico può permettere in futuro che un paziente di Palermo riceva lo stesso standard di assistenza digitale di uno di Milano.

Competenze e consapevolezza nell’uso dei dati

Carenze culturali: riguardano la maturità digitale media degli operatori sanitari per l’utilizzo degli strumenti ma, soprattutto, quella dei pazienti e dei loro consensi all’autorizzazione del trattamento dei dati. Sono carenze che impattano seriamente la disponibilità e fruibilità dei dati alla base degli algoritmi. Affrontare le carenze culturali non significa semplicemente erogare formazione tecnica, ma promuovere una vera e propria Data Literacy (alfabetizzazione al dato) a ogni livello dell’organizzazione.

La trasformazione digitale in sanità rischia di accentuare le disuguaglianze se non è accompagnata da un investimento simmetrico nelle competenze umane.

La leadership sanitaria ha oggi il compito strategico di far comprendere che il dato inserito nel FSE 2.0 non è un adempimento burocratico, ma un atto clinico che alimenta l’intero ecosistema. Senza questa consapevolezza diffusa, l’infrastruttura tecnologica rimane una ‘scatola vuota’: è la qualità del contributo umano a determinare se il dato diventerà un asset fluido per la cura o resterà un residuo digitale inutilizzabile.

Carenza di personale e funzione resiliente dell’IA

Infine dobbiamo citare la mancanza di operatori sanitari: molte strutture non riescono ancora ad erogare i servizi promessi, problema che esula dalla digitalizzazione ma che rischia ovviamente di vanificarla. In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale può essere riconosciuta come l’infrastruttura invisibile per la resilienza del sistema.

Gli ultimi rapporti Oasi-Cergas Bocconi e Agenas sottolineano come l’approccio predittivo e la “presa in carico” da remoto domiciliare dell’IA siano risposte sostenibili agli shock demografici e alla carenza cronica di personale.

La sfida per i leader è utilizzare l’IA per ottimizzare i flussi di lavoro, prevedere le acuzie nelle patologie croniche o le riammissioni post-intervento, trasformando un SSN principalmente reattivo in una struttura proattiva e resiliente, in grado di assorbire la pressione crescente sulla rete assistenziale.

Leadership, visione politica e futuro della sanità

Leadership e visione politica: oltre la tecnologia

In questo scenario, la leadership non riguarda più solo la gestione del personale, ma la capacità di orchestrare il cambiamento tecnologico riducendo la resistenza culturale.

Siamo di fronte a un’opportunità irripetibile. La convergenza tecnologica ha fornito gli strumenti; il PNRR le risorse e la struttura.

Spetta ora ai leader del settore trasformare questi investimenti in un SSN resiliente allo shock demografico, dove l’intelligenza artificiale sia l’impalcatura silenziosa che sostiene la salute. Un’impalcatura capace di dare sicurezza al crescente numero di “grandi anziani”, di creare accessi appropriati ai nostri pronto soccorso e di permettere agli operatori sanitari di concentrarsi sulla cura della persona più che sulla terapia.