Open data nelle università: così diventano una leva per innovare

Negli ultimi anni, l’ecosistema europeo dell’innovazione ha visto una trasformazione profonda grazie alla diffusione delle pratiche di open innovation, open science e open data. Questi concetti hanno ridefinito i modelli tradizionali di ricerca e sviluppo, aprendo nuove strade alla collaborazione tra università, industria, istituzioni e cittadini.

Queste pratiche hanno trovato nel contesto europeo un forte impulso attraverso programmi come Horizon Europe e iniziative di policy volte a sostenere una cultura della collaborazione aperta, accelerando così l’innovazione e rafforzando la competitività dei territori.

L’Open innovation promuove la condivisione e l’integrazione di idee, risorse e competenze oltre i confini delle singole organizzazioni, favorendo lo sviluppo di soluzioni più rapide ed efficaci tramite reti collaborative.



L’Open science consente l’accesso libero e trasparente ai risultati della ricerca scientifica, ai dati sperimentali e alle pubblicazioni, valorizzando la trasparenza, la replicabilità e la diffusione del sapere.



Gli Open data rappresentano il rilascio e la condivisione di dati pubblici o prodotti dalla ricerca in formati aperti e facilmente fruibili, alimentando nuove analisi e innovazioni basate su dati reali.

Perché gli open data sono un patrimonio prezioso

Le università stanno cambiando profondamente nel panorama della trasformazione digitale, diventando sempre più “data-driven”, aperte e collaborative. L’idea è chiara: passare da un modello chiuso e statico a un ateneo che sfrutti i dati per migliorare ricerca, didattica e il rapporto con la società, seguendo i principi dell’Open Government, Open Science e Open Innovation.

Molte università italiane stanno integrando nei loro processi quotidiani gli open data provenienti da pubbliche amministrazioni, enti di ricerca e comunità civiche, sfruttandoli per innovare ricerca, didattica e coinvolgimento con il territorio.

Oggi, le università hanno accesso a una grande quantità di dati aperti, prodotti da enti pubblici, aziende, comunità civiche e organizzazioni internazionali. Questi dati, liberi e facilmente consultabili, rappresentano un patrimonio strategico che può essere utilizzato in molteplici modi.

Ricerca arricchita dai dati aperti

Gli open data permettono agli studiosi di fare analisi più precise e interdisciplinari. Pensiamo a dataset come quelli dell’ISTAT, dati climatici o sanitari, che diventano fondamentali per elaborare modelli predittivi basati su intelligenza artificiale oppure per favorire la trasparenza scientifica, rendendo possibile la verifica e la condivisione dei risultati di ricerca.

Inoltre, gli atenei possono coinvolgere i cittadini nella raccolta e interpretazione dei dati, facendo così scienza insieme alla società. Così, la ricerca diventa non solo più efficiente, ma anche più inclusiva.

L’Università di Trento, ad esempio, ha creato un laboratorio dedicato all’analisi di dati ambientali aperti, come quelli meteorologici e di qualità dell’aria. Qui, i ricercatori utilizzano open data per studiare l’impatto del cambiamento climatico a livello locale, combinandoli con dati raccolti direttamente sul territorio. Il loro approccio multidisciplinare permette di sviluppare modelli che integrano aspetti ambientali, sociali ed economici. Per maggiori dettagli, visita la pagina dedicata agli Open Data dell’Università di Trento.

Un altro caso è l’Università di Bologna, che ha sfruttato open data sanitari pubblici per analisi epidemiologiche, producendo studi fondamentali per la pianificazione sanitaria regionale durante l’emergenza COVID-19. Questo ha evidenziato come la disponibilità di dati aperti possa accelerare risposte sanitarie efficaci e basate su evidenze. Per approfondire le iniziative dell’Università di Bologna durante la pandemia, consulta la pagina COVID-19 Research@UNIBO.

Una didattica più pratica e connessa al mondo reale

L’utilizzo di open data nelle lezioni rende l’apprendimento più concreto. Gli studenti possono lavorare su dati autentici, fare esercizi pratici, sviluppare progetti, creare modelli e dashboard. Questo approccio non solo migliora la comprensione teorica, ma potenzia anche competenze digitali che sono oggi molto richieste dal mercato del lavoro.

Corsi di urbanistica, giornalismo data-driven, hackathon su dati regionali: esempi concreti di come la formazione universitaria possa trasformarsi grazie ai dati aperti, favorendo un collegamento diretto con le sfide reali del territorio.

L’Università di Firenze ha promosso corsi di urbanistica e ingegneria civile incentrati sull’analisi di dati di mobilità urbana open source forniti dai comuni. Gli studenti lavorano su progetti che prevedono la realizzazione di dashboard di dati reali e simulazioni, favorendo lo sviluppo di competenze digitali avanzate e una comprensione pratica della città intelligente.

Non mancano iniziative interdisciplinari, come gli hackathon organizzati da diversi atenei, ad esempio l’Università di Pisa, che utilizzano open data regionali per risolvere problemi reali, coinvolgendo studenti, startup e amministrazioni in un processo di co-creazione.

XAI-Hackathon è, per esempio, un evento dedicato all’Intelligenza Artificiale Spiegabile, organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, che coinvolge studenti e ricercatori in progetti di AI trasparente.

Open data università e rapporto con la società

Gli open data facilitano l’interazione tra università, pubblica amministrazione, imprese e cittadini. Attraverso strumenti come dashboard civiche, osservatori territoriali o applicazioni sviluppate da startup accademiche, l’ateneo può supportare politiche pubbliche, promuovere l’innovazione e aumentare la trasparenza.

Questo crea un valore sociale molto grande, consolidando il ruolo dell’università come motore di sviluppo locale e piattaforma di collaborazione tra vari attori.

L’Università di Milano Bicocca ha sviluppato RESPIRO, un progetto di citizen science, in collaborazione con associazioni locali, per monitorare la qualità dell’aria usando sensori distribuiti sul territorio. I dati raccolti vengono resi pubblici e integrati con open data delle amministrazioni, favorendo un dialogo diretto tra cittadini, università e policy maker.

Un altro esempio è l’Università di Torino, che con UniToGo ha creato una piattaforma di open data dedicata alla mobilità sostenibile. Attraverso questa piattaforma, imprese e amministrazioni locali possono accedere a dati aggiornati e partecipare a progetti comuni che promuovono tecnologie innovative nel trasporto pubblico e nella ciclabilità urbana.

Anche l’università produce dati che possono fare la differenza

Non solo utilizzare open data esterni, ma anche rendere accessibili i propri dati universitari può generare enormi benefici per il territorio. Parliamo di dati ambientali, sulla mobilità, salute, economia, cultura, ma anche informazioni sull’offerta formativa, occupabilità e iniziative di innovazione sociale.

Questi dati, se condivisi apertamente, possono aiutare i comuni a pianificare meglio gli interventi urbani, le imprese a capire le competenze disponibili, le scuole e le famiglie a orientarsi nella scelta dei percorsi educativi.

L’Università di Padova ha reso disponibili online dataset dettagliati sul monitoraggio del suolo e della biodiversità locale, risultati di ricerche aventi ricadute dirette su politiche di tutela ambientale regionali. Questi dati sono diventati strumenti essenziali per enti pubblici e associazioni ambientaliste.

L’Università di Sassari ha iniziato a pubblicare open data relativi a tassi di occupazione dei laureati, mobilità studentesca e offerta formativa, fornendo un quadro utile ad aziende, scuole e famiglie per orientare scelte educative e professionali in modo più consapevole.

L’Università di Lecce cura archivi digitali aperti dedicati al patrimonio culturale e ai progetti di innovazione sociale con forte radicamento territoriale. I dati prodotti favoriscono nuove forme di coinvolgimento della comunità in attività culturali e creative, stimolando inoltre turismo intelligente e sostenibile.

Anche l’Università di Bari Aldo Moro ha un portale che raccoglie dati in formato aperto, in conformità alle linee guida AGID, provenienti dalle banche dati interne e da quelle Cineca in uso in Ateneo, relativi a studenti, didattica, ricerca e terza missione.

Come organizzare un uso efficace degli open data

Per sfruttare appieno il potenziale dei dati, l’università deve mettere in campo alcuni elementi essenziali:

Governance dei dati con regole chiare su qualità, riuso e licenze;

con regole chiare su qualità, riuso e licenze; Competenze specifiche , come data steward e data scientist;

, come data steward e data scientist; Infrastrutture tecnologiche adeguate , come repository e piattaforme interoperabili;

, come repository e piattaforme interoperabili; Collaborazioni strette con enti pubblici, imprese e comunità civiche;

con enti pubblici, imprese e comunità civiche; Una formazione continua per diffondere la cultura del dato aperto.

Naturalmente, bisogna anche fare attenzione a questioni critiche come la privacy, la protezione dei dati personali, la qualità e l’aggiornamento delle informazioni disponibili.

Data Management Plan e infrastrutture digitali

Il Data Management Plan, o DMP, spesso visto come un obbligo formale per la ricerca, si rivela invece uno strumento strategico di grande valore. Definire chiaramente come i dati vengono gestiti, conservati e condivisi permette alle università di trasformare la conoscenza in risorsa concreta per imprese, enti pubblici e cittadini.

Grazie a un DMP ben strutturato, i ricercatori costruiscono fiducia e collaborazione con il territorio, facilitando l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Per gestire al meglio l’uso e la produzione dei dati, diverse università italiane stanno implementando Data Management Plan (DMP) avanzati. Ad esempio, l’Università di Firenze ha sviluppato un proprio modello DMP che garantisce piena conformità ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), facilitando la condivisione e il riutilizzo dei dati da parte di imprese e istituzioni.

In parallelo, atenei come Bologna e Trento investono in infrastrutture tecnologiche con repository aperti e piattaforme cloud che rendono i dataset facilmente accessibili e fruibili anche da utenti non esperti.

L’accelerazione impressa dall’intelligenza artificiale

Ineludibili delle considerazioni finali su come l’IA possa trasformare profondamente anche i paradigmi di open innovation, open science e open data, modificando modalità di collaborazione, gestione della conoscenza e utilizzo dei dati.

Partendo dall’Open Innovation, si può evidenziare come l’IA induca:

l’accelerazione dello sviluppo e la co-creazione , perché permette di analizzare grandi volumi di dati rapidamente, individuando trend e opportunità di innovazione in tempo reale e potenzialmente accelera i processi di innovazione collaborativa tra organizzazioni, università e startup;

, perché permette di analizzare grandi volumi di dati rapidamente, individuando trend e opportunità di innovazione in tempo reale e potenzialmente accelera i processi di innovazione collaborativa tra organizzazioni, università e startup; collaborazioni più intelligenti , in quanto gli algoritmi di IA facilitano l’identificazione di partner ideali per progetti di open innovation, migliorando matchmaking e networking tra attori esterni;

, in quanto gli algoritmi di IA facilitano l’identificazione di partner ideali per progetti di open innovation, migliorando matchmaking e networking tra attori esterni; l’automazione e personalizzazione, perché automatizza attività ripetitive nell’innovazione e permette soluzioni personalizzate su larga scala.

Nell’Open Science, invece, l’introduzione dell’IA consente:

accesso e integrazione dati , perché migliora la gestione, la pulizia e la standardizzazione dei dati aperti, facilitandone la condivisione e il riuso nella comunità scientifica globale;

, perché migliora la gestione, la pulizia e la standardizzazione dei dati aperti, facilitandone la condivisione e il riuso nella comunità scientifica globale; analisi avanzata e scalabilità , elaborando dataset scientifici molto complessi e su grande scala e favorendo scoperte più rapide e approfondite;

, elaborando dataset scientifici molto complessi e su grande scala e favorendo scoperte più rapide e approfondite; automazione della ricerca, come la generazione automatica di ipotesi, la scrittura assistita di articoli o la revisione dei dati, ottimizzando tempo e risorse.

Infine, gli impatti sugli Open Data si possono sintetizzare in:

una migliore gestione e qualità dei dati , in quanto aiuta a strutturare dati non organizzati o eterogenei, identificando errori, lacune e fornendo metadati più ricchi, aumentando affidabilità e usabilità dei dati aperti;

, in quanto aiuta a strutturare dati non organizzati o eterogenei, identificando errori, lacune e fornendo metadati più ricchi, aumentando affidabilità e usabilità dei dati aperti; nuove forme di accesso e controllo , in combinazione con blockchain e smart contract possono garantire l’uso controllato e trasparente dei dati, rispettando privacy e diritti d’uso;

, in combinazione con blockchain e smart contract possono garantire l’uso controllato e trasparente dei dati, rispettando privacy e diritti d’uso; la valorizzazione dei dati, perché consente di estrarre valore nascosto dai dati aperti, generando insight, previsioni e applicazioni innovative in settori quali sanità, ambiente, mobilità, ecc.

Uno sguardo alle università nel futuro

I paradigmi della “openness” (open innovation, open science, open data) sono modelli strategici, culturali e tecnologici interconnessi che, potenziati con strumenti di Intelligenza artificiale, possono rappresentare una leva potente per far diventare l’università un vero hub di innovazione, un attore fondamentale nelle smart city e un facilitatore di collaborazioni tra pubblico, privato e società civile. Con una gestione consapevole e partecipata dei dati, gli atenei non solo aumentano la trasparenza, ma contribuiscono a creare ecosistemi territoriali intelligenti, sostenibili e inclusivi, dove la conoscenza diventa motore di progresso per tutti.

La sfida ora è ampliare le buone pratiche, consolidare competenze digitali e rafforzare collaborazioni multidisciplinari e multi-actor, per proseguire nel percorso di trasformazione digitale con un impatto sempre più tangibile e inclusivo. Infatti, l’intelligenza artificiale potenzia e amplifica i principi di apertura, collaborazione e accesso ai dati, ma impone anche una revisione critica dei modelli organizzativi, delle pratiche di gestione e delle norme etiche che governano open innovation, open science e open data.