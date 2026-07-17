Ultimi articoli Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

relazioni educative

Intelligenza artificiale nelle aule: usarla senza farsi usare

Home Scuola digitale
Indirizzo copiato

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nelle aule e nelle relazioni educative. Dalle parole degli studenti emergono opportunità, rischi e domande scomode per adulti, docenti e genitori: non solo come usare l’IA, ma cosa preservare di umano nella scuola

Pubblicato il 17 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Gabriele Gobbo

Consulente e docente in digital marketing, divulgatore della cultura digitale

ai scuola (1) formazione intelligenza artificiale ia nella didattica AI e bisogni educativi speciali educazione personalizzata con l'IA libri digitali a scuola; NotebookLM SchoolAI identità digitale dello studente

Quest’anno scolastico l’intelligenza artificiale è entrata davvero nelle aule, non solo nei convegni e nei titoli dei giornali. L’ho vista nei laboratori con gli studenti, nelle domande dei genitori durante le serate formative, nelle frasi buttate lì dai ragazzi durante un brainstorming. E quello che ho imparato, parlando con loro, mi sembra più utile di qualsiasi report sul tema.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Gabriele Gobbo
Consulente e docente in digital marketing, divulgatore della cultura digitale
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI scuola formazione

  • scuola digitale

    AI e didattica: verso una nuova pedagogia dell'interazione

    11 Dic 2025

    di Luca Baraldi

    Condividi
  • Biomarcatori diagnostici: importanza nelle diagnosi e terapie debito cognitivo genAI a scuola IA didattica neurodivergenti intelligenza emotiva scuola ai literacy strumenti di intelligenza artificiale a scuola educazione digitale

  • MIM

    IA a scuola, ecco le linee guida dal Governo: cosa aspettarsi

    01 Set 2025

    di Carmelina Maurizio

    Condividi
  • metaverso agenti ai nei mondi virtuali metaversi decentralizzati

  • mondi virtuali

    Metaversi decentralizzati: il futuro senza confini digitali

    29 Gen 2026

    di Michele Losole

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x