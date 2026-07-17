Quest’anno scolastico l’intelligenza artificiale è entrata davvero nelle aule, non solo nei convegni e nei titoli dei giornali. L’ho vista nei laboratori con gli studenti, nelle domande dei genitori durante le serate formative, nelle frasi buttate lì dai ragazzi durante un brainstorming. E quello che ho imparato, parlando con loro, mi sembra più utile di qualsiasi report sul tema.
relazioni educative
Intelligenza artificiale nelle aule: usarla senza farsi usare
L’intelligenza artificiale è ormai entrata nelle aule e nelle relazioni educative. Dalle parole degli studenti emergono opportunità, rischi e domande scomode per adulti, docenti e genitori: non solo come usare l’IA, ma cosa preservare di umano nella scuola
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