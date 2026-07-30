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AI Act, cosa entra in vigore dal 2 agosto 2026 e cosa slitta

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Dal 2 agosto 2026 diventano efficaci gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, mentre slittano molte regole sui sistemi ad alto rischio. Per le imprese italiane cambiano chatbot, contenuti sintetici, contratti, governance e controlli interni, con sanzioni già operative

Pubblicato il 30 lug 2026
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Francesca Niola

Research fellow – Head of legal @ Aisma Srl

Francesca Niola

Il 2 agosto 2026 acquista efficacia il nucleo generale dell’AI Act rimasto fuori dalle tappe anticipate del 2025 e dalle proroghe dell’AI Omnibus, con un perimetro diverso da quello raccontato negli ultimi mesi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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