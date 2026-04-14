Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

sicurezza

Frodi vocali e deepfake in azienda: controlli essenziali per ridurre il rischio

Home Sicurezza digitale
Indirizzo copiato

La voce è diventata un canale ad alta fiducia e bassa verificabilità, soprattutto quando spoofing, clonazione vocale e pressione in tempo reale si combinano. Per ridurre il rischio non basta riconoscere l’inganno: servono processi che impediscano decisioni critiche sulla sola base di una chiamata

Pubblicato il 14 apr 2026
Massimo Dionisi

Terrorism and Counterterrorism

deepfake e arte fiducia digitale

Perché spendere denaro per inserire un malware o una mail di phishing quando posso carpire le informazioni che mi servono in poco tempo, a costo zero?
Aziende con processi di tesoreria, help desk IT interno o in outsourcing, uso diffuso di telefono/WhatsApp/meeting online e una catena di approvazione che, almeno in urgenza, accetta ancora il “mi fido, mi ha chiamato lui”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Massimo Dionisi
Terrorism and Counterterrorism
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • algoritmi big data

  • giurisprudenza

    Algoritmi e privacy: le regole per tutelare le persone

    08 Mag 2025

    di Valeria Marina Affer

    Condividi
  • software microsoft giustizia CSA2 e sovranità digitale Human-Centric Security

  • formazione

    Lavorare nella cybersecurity, quale corso scegliere in Italia e all'estero

    10 Giu 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • mail lavoro metadati Adozione AI 2025 SA8000:2026

  • protezione dei dati

    Privacy sul lavoro: cosa cambia con SA8000:2026 e il requisito D7

    26 Feb 2026

    di Monica Perego

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x