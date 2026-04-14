Perché spendere denaro per inserire un malware o una mail di phishing quando posso carpire le informazioni che mi servono in poco tempo, a costo zero?
Aziende con processi di tesoreria, help desk IT interno o in outsourcing, uso diffuso di telefono/WhatsApp/meeting online e una catena di approvazione che, almeno in urgenza, accetta ancora il “mi fido, mi ha chiamato lui”.
sicurezza
Frodi vocali e deepfake in azienda: controlli essenziali per ridurre il rischio
La voce è diventata un canale ad alta fiducia e bassa verificabilità, soprattutto quando spoofing, clonazione vocale e pressione in tempo reale si combinano. Per ridurre il rischio non basta riconoscere l’inganno: servono processi che impediscano decisioni critiche sulla sola base di una chiamata
Perché spendere denaro per inserire un malware o una mail di phishing quando posso carpire le informazioni che mi servono in poco tempo, a costo zero?
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