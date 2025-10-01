Il phishing 2.0 rappresenta l’evoluzione più sofisticata delle truffe digitali, capace di sfruttare tecniche persuasive e strumenti tecnologici avanzati. Questa nuova forma di frode segna il passaggio da email generiche a strategie mirate, difficili da riconoscere e ancora più insidiose.
la guida
Phishing 2.0, ecco le truffe digitali che ingannano anche gli esperti
Il phishing 2.0 combina ingegneria sociale e tecnologie avanzate per colpire con maggiore efficacia. Email, chiamate vocali e messaggi WhatsApp diventano strumenti di frode difficili da riconoscere anche per utenti esperti
analista Hermes Bay
Presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche
Argomenti
Canali