Il DMA vuole aprire i dati, ma l’anonimizzazione resta il nodo centrale

L’anonimizzazione è destinata a diventare un tema centrale della compliance in materia di protezione dei dati personali. Se il quadro normativo in evoluzione confermerà una interpretazione sempre più relativa del concetto di dato personale, in cui la qualificazione giuridica del dato dipende dal contesto e, in particolare, dal costo che il soggetto che tratta il dato dovrebbe sostenere per l’identificazione degli interessati – quantificabile, ad esempio, in termini di tempo di ricerca di informazioni o di utilizzo di risorse di calcolo – la prima e più radicale opzione di compliance (e di semplificazione) per i soggetti che trattano dati tenderà a consistere nella dimostrazione che lo scopo da essi perseguito possa essere raggiunto senza alcun trattamento di dati personali, in quanto i dati trattati risultano anonimizzati all’origine contro ogni ragionevole tentativo di re-identificazione.