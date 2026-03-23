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L’AI può smascherarci online: perché l’anonimato non basta più

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Gli LLM stanno rendendo sempre più fragile lo pseudo-anonimato online, perché riescono a collegare testi, stili di scrittura e tracce pubbliche disperse. Il risultato è un rischio concreto per privacy, libertà di espressione e tutela dei diritti fondamentali

Pubblicato il 23 mar 2026
Luigi Mischitelli

Legal & Data Protection Specialist at Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

pseudonimizzazione dei dati Data Act e PMI governance algoritmica dati pseudonimizzati in sanità

Quello che scriviamo online ci espone molto più di quanto pensiamo. Con i Large Language Models, pseudonimi e profili separati non bastano più a garantire una distanza sicura tra la nostra attività sul Web e la nostra identità reale.

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Luigi Mischitelli
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  1. LLMs can unmask pseudonymous users at scale with surprising accuracy. Ars Technica. https://arstechnica.com/security/2026/03/llms-can-unmask-pseudonymous-users-at-scale-with-surprising-accuracy/ ↩︎

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