Quello che scriviamo online ci espone molto più di quanto pensiamo. Con i Large Language Models, pseudonimi e profili separati non bastano più a garantire una distanza sicura tra la nostra attività sul Web e la nostra identità reale.
privacy e llm
L’AI può smascherarci online: perché l’anonimato non basta più
Gli LLM stanno rendendo sempre più fragile lo pseudo-anonimato online, perché riescono a collegare testi, stili di scrittura e tracce pubbliche disperse. Il risultato è un rischio concreto per privacy, libertà di espressione e tutela dei diritti fondamentali
Legal & Data Protection Specialist at Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
- LLMs can unmask pseudonymous users at scale with surprising accuracy. Ars Technica. https://arstechnica.com/security/2026/03/llms-can-unmask-pseudonymous-users-at-scale-with-surprising-accuracy/ ↩︎
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