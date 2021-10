SEGUI LA DIRETTA - 15 ottobre 2021 - Agenda Digitale

In una società sempre più basata sui dati, i temi della trasparenza, della libertà di espressione e della sicurezza diventano di primaria importanza. Come tutelare i nostri diritti. Il dibattito, con giornalisti ed esperti del settore, alla giornata della Privacy Week 2021 su Open Society and Fundamental Rights.

Apre alle 14 la tavola rotonda moderata da Elisa Serafini. Si parlerà dei sistemi di social scoring, chiarendo lo stato dell’arte in Cina e le iniziative in Europa. Nel Sol Levante è da tempo che si sperimenta un sistema di controllo sociale massiccio, che, attraverso premi e punizioni, mira a mantenere imprese, enti e individui controllati. La narrazione descrive questo social scoring come una misura finalizzata al miglioramento della società tutta, eppure la realtà suona già apocalittica. Alle 15 ci sarà la tavola rotonda a cui parteciperanno Guido Scorza e i 3 founder di Privacy Network. Il tema è il facial recognition nei luoghi pubblici. Alle 16 sarà il momento della libertà di espressione. Parleranno Giovanni Ziccardi e Leila Belhadj Mohamed. Alle 16:40 Andrea Rossi parlerà di diritti connessi alla Privacy e le proposte di migliorare la modalità di richiesta di informazioni. Chiuderà quest’ultima giornata Federico Morgantini di Forbes, portandoci un case study relativo alla rivista, a come si gestiscono i dati degli utenti online.

