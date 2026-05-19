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Sicurezza dell’AI agentica nei servizi finanziari: i controlli chiave

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L’AI agentica introduce nei servizi finanziari nuove esigenze di sicurezza, osservabilità e controllo degli accessi. Dai principi di progettazione alle indicazioni operative, emergono le misure necessarie per governare agenti autonomi, workflow multi-agente, audit trail, permessi granulari e supervisione umana.

Pubblicato il 19 mag 2026
Raphael Fuchs

Principal Security and Compliance Specialist for AWS Financial Services in Switzerland and EMEA

Simon Lawrie

Principal Security Solutions Architect at AWS

open finance regolamento fida ai e finanza

L’implementazione dell’AI agentica nei servizi finanziari richiede controlli di sicurezza aggiuntivi che affrontino i rischi specifici dell’intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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