L’implementazione dell’AI agentica nei servizi finanziari richiede controlli di sicurezza aggiuntivi che affrontino i rischi specifici dell’intelligenza artificiale.
sicurezza
Sicurezza dell’AI agentica nei servizi finanziari: i controlli chiave
L’AI agentica introduce nei servizi finanziari nuove esigenze di sicurezza, osservabilità e controllo degli accessi. Dai principi di progettazione alle indicazioni operative, emergono le misure necessarie per governare agenti autonomi, workflow multi-agente, audit trail, permessi granulari e supervisione umana.
Principal Security and Compliance Specialist for AWS Financial Services in Switzerland and EMEA
Principal Security Solutions Architect at AWS
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