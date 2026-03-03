Le città italiane soffrono di schizofrenia digitale. I dati sono ormai tracciati e integrati nelle operazioni, ma non a livello condiviso tra diversi operatori che si muovono sul territorio urbano.
strategia
Smart City “all’italiana”: perché i dati divisi paralizzano le nostre città
Le città italiane gestiscono trasporto pubblico, sharing e logistica come sistemi separati. La frammentazione dei dati genera congestione e sprechi. API standardizzate, AI e politiche di interoperabilità sono gli strumenti per costruire ecosistemi urbani davvero integrati
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
InnovAttori
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026
-
Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa24 Feb 2026
-
Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T24 Feb 2026
-
L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati23 Feb 2026
-
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto23 Feb 2026