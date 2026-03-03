Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Smart City “all’italiana”: perché i dati divisi paralizzano le nostre città

Le città italiane gestiscono trasporto pubblico, sharing e logistica come sistemi separati. La frammentazione dei dati genera congestione e sprechi. API standardizzate, AI e politiche di interoperabilità sono gli strumenti per costruire ecosistemi urbani davvero integrati

Pubblicato il 3 mar 2026
Matteo Forte

CEO & Founder SWITCH

La trasformazione digitale delle città passa dalle Urban Data Platform; MaaS for Italy Smart City italiane:

Le città italiane soffrono di schizofrenia digitale. I dati sono ormai tracciati e integrati nelle operazioni, ma non a livello condiviso tra diversi operatori che si muovono sul territorio urbano.

Matteo Forte
CEO & Founder SWITCH
Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
