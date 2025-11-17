Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

osservatorio polimi

Turismo italiano nel 2025: i numeri e le nuove rotte digitali

Home Sostenibilità e smart city
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Secondo l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, il journey dei viaggiatori si svolge in gran parte online, almeno nelle prime fasi. Ecco il ruolo di Ai e digital twin nel turismo italiano

Pubblicato il 17 nov 2025
Linda Fasoli

Analista dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano

Eleonora Lorenzini

Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano

Federica Russo

Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano

Overtourism bcg; Il rinascimento del tech italiano nell'era dell'AI; settore hospitality; Turismo italiano nel 2025: i numeri, il ruolo dell'IA e le nuove rotte digitali

Il mercato italiano del turismo ha raggiunto nel 2025 un nuovo equilibrio, caratterizzato da crescite più moderate rispetto al boom post-pandemico.

Ecco i numeri, il ruolo dell’IA, del digital trwin e le nuove rotte digitali del turismo italiano nel 2025.

Turismo e AI: sostenibilità e overtourism le sfide da vincere

Il turismo italiano nel 2025 si assesta su un nuovo equilibrio

Secondo le stime a pre-consuntivo dell’Osservatorio Travel Innovation presentate a ottobre 2025, il comparto dell’ospitalità raggiunge i 38,2 miliardi di euro, con un incremento dell’1% rispetto al 2024, ma con l’inflazione al 2,9% sono i prezzi a trainare la crescita più che la domanda.

Resta centrale la componente eCommerce, che incide per il 57%, raggiungendo i 21,7 miliardi di euro.
Nei trasporti, a fronte di un ridimensionamento delle tariffe, la crescita (+5%) si dimezza rispetto al 2024, pur rimanendo significativa: il mercato vale 27,6 miliardi di euro.

Il comparto aereo cresce del 5% (con un incremento sia dei passeggeri che dei prezzi), ma non è più l’unico motore del settore: crescono anche i trasporti via terra (+4%, a fronte di prezzi stabili) e il noleggio auto (+7%, con un +8,4% delle tariffe).
Da ultimo, il turismo organizzato, grazie in particolare ai ponti “favorevoli” della primavera, registra un bilancio positivo.

L’Osservatorio stima il valore di mercato tra i 6,2 e i 6,5 miliardi, con una crescita del 5% rispetto al 2024, guidata in particolare dai tour operator
(+7%), sebbene anche le agenzie di viaggio registrino tassi di crescita non trascurabili (+4%).

Il quadro

I dati mostrano quindi un quadro generalmente positivo per il settore dei viaggi. La crescita risulta ancora trainata (per molti comparti) dai prezzi più che da un aumento della domanda.

Gli italiani, in particolare, negli ultimi anni hanno visto diminuire il loro potere d’acquisto e l’esperienza di viaggio rischia di non essere accessibile a tutti. Secondo i dati della recente indagine dell’Osservatorio sulle abitudini dei viaggiatori italiani, il 17% di questi ha rinunciato a viaggiare nell’ultimo anno e chi lo ha fatto si è orientato prevalentemente verso soluzioni di viaggio breve (2,5 viaggi brevi all’anno su una media di 4).

In questo contesto una prima sfida a cui sono chiamati gli operatori riguarda quindi la democratizzazione e l’accessibilità per tutti dell’esperienza di viaggio.

L’IA si afferma nel journey del viaggiatore

Il journey dei viaggiatori si svolge in gran parte online, almeno nelle prime fasi. I turisti italiani fanno zapping tra diverse fonti (digitali e non) per trarre ispirazione, ma i motori di ricerca si confermano il primo punto di riferimento.

Qui, l’IA si afferma prepotentemente come game-changer: il 13% dei turisti consulta come prima cosa le risposte generate dall’intelligenza artificiale (come Google IA Overview), e un ulteriore 46% le consulta verificando però la correttezza delle informazioni direttamente sui siti specifici dei fornitori di servizi di viaggio.

Nelle fasi successive del journey, un italiano su tre utilizza strumenti IA per attività legate al viaggio, in particolare per ricevere suggerimenti sull’itinerario, ottenere informazioni e cercare esperienze da fare in loco.

Tra questi, il 76% la trova utile e il 9% la considera fondamentale, il restante 15% dichiara che poteva farne a meno o che le risposte ottenute erano fuorvianti.

In questo scenario, il ruolo delle agenzie di viaggio resta importante ma si trasforma. Il 45% dei clienti interagisce con gli agenti di viaggio anche o solo da remoto (in particolare i giovani, dove la percentuale sale a 82%).

Emergono, dunque, nuove possibilità in simbiosi tra agenti “tradizionali” e “artificiali”: la maggior parte degli utilizzatori di IA dichiara che, in futuro, potrebbe considerare l’Agente IA come alternativo a un’agenzia di viaggio.

Il turismo degli eccessi tra overtourism e digital detox

Il viaggiatore del 2025 si muove in modo fluido tra touchpoint digitali e momenti offline, chiedendo alla tecnologia supporto concreto, personalizzazione e immediatezza, ma anche spazi di disconnessione e scelta autonoma.
Se da un lato l’interesse per le attrazioni iconiche rimane elevato, l’effetto dell’overtourism è evidente: il 66% dichiara di aver evitato destinazioni o punti di interesse percepiti come troppo affollati, mentre il 63% tende a privilegiare mete e attrazioni meno conosciute.
Il senso di sopraffazione si estende anche alla sfera digitale: un viaggiatore italiano su due percepisce un eccesso di opzioni durante la pianificazione online, e più uno su tre afferma di perdere interesse per una destinazione dopo essere stato esposto a troppi contenuti sui social media.

Il digital detox è ormai una realtà, con quasi un viaggiatore su due che sceglie di non usare i social durante il viaggio e uno su quattro che rinuncia del tutto allo smartphone.

Occorre allora interrogarsi sul ruolo che la tecnologia potrà assumere nell’esperienza turistica del futuro (che è in parte già qui), diventando sempre più invisibile, integrata, incarnata nei gesti e nelle percezioni quotidiane del viaggio.
In questo disegno generale si inseriscono anche le innovazioni in materia identità digitale, come la realizzazione dell’European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet), prevista per il 2026.

Il progetto mira a costruire una identità digitale europea uniforme ed interoperabile, permettendo ai cittadini di accedere ai propri documenti e certificati in formato digitale e utilizzarli in modo riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione.

Gli operatori del Travel sperimentano con l’IA, ma ancora a uno stadio embrionale

L’intelligenza artificiale promette di ridisegnare il settore turistico italiano, ma gli
investimenti appaiono ancora in fase embrionale.

In una prima fase, le imprese concentrano gli investimenti sull’innovazione dei processi interni e di back-office. Si tratta di quello che McKinsey definisce “primo orizzonte” dell’innovazione: si fonda su interventi incrementali che migliorano l’efficienza operativa senza modificare in modo sostanziale il
modello di business.
Tra le agenzie di viaggio, il 6% ha già adottato l’intelligenza artificiale e il 29% ha avviato delle sperimentazioni. I principali utilizzi coinvolgono le attività operative e di creazione contenuti, l’analisi dei dati e le previsioni, nonché la condivisione di informazioni ai clienti.
Le strutture ricettive mostrano delle percentuali inferiori, ma le previsioni di investimento suggeriscono un cambio di rotta.

Le strategie più promettenti guardano già oltre, al “secondo orizzonte”: nei prossimi anni si prevede una significativa crescita degli investimenti in intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di innovare l’offerta e ridefinire la customer experience.

Ecco che l’IA potrà non essere più solo uno strumento di efficienza, ma un motore di trasformazione.
Anche le Destination management organization (Dmo) si trovano a sperimentare con l’IA nuove modalità di gestione del territorio. Le principali applicazioni includono lo sviluppo di chatbot attivi 24/7 per rispondere alle domande frequenti in diverse lingue, programmi personalizzati che adattano l’esperienza al singolo visitatore, e simulazioni di scenari che permettono di prevedere l’impatto degli interventi infrastrutturali, per esempio in termini di
mobilità o accessibilità.

Identità e relazioni umane: non solo algoritmi

Una delle preoccupazioni che il settore si trova ad affrontare riguarda il ruolo, nel nuovo scenario, dell’identità e delle relazioni umane: agli algoritmi non si può delegare di trasmettere l’autenticità dell’esperienza.

Inoltre, nel marketing digitale è essenziale gestire la transizione dai canali tradizionali (SEO) verso la Generative Engine Optimization (GEO), ottimizzando i contenuti per i motori generativi senza compromettere la qualità informativa.
Per gli operatori, ciò significa da un lato controllare che le informazioni sul web siano sempre aggiornate, corrette e adeguatamente recepite dai Large Language Models (Llm) che rispondono alle domande degli utenti.

Dall’altro, diventare sempre più consapevoli dell’importanza dei dati per costruire modelli di gestione del territorio basati sull’IA e ricevere una formazione continua sul corretto utilizzo di questi nuovi sistemi.

Finanziamenti più selettivi alle startup: vincono iper personalizzazione e sostenibilità

Per riflettere sulla reale portata di queste innovazioni è utile osservare il panorama delle startup travel tech, dove nuove soluzioni, modelli di business e applicazioni spesso inattese offrono spunti per pensare fuori dagli schemi.
Il primo trimestre del 2025 si è rivelato deludente per il finanziamento delle startup nel settore dei viaggi, con circa un miliardo di dollari investiti nei nuovi player del settore, e il secondo trimestre è sceso ulteriormente, arrivando a circa 800 milioni di dollari, secondo il database Travel Startups Interactive di Phocuswright.

Se questa tendenza, legata a incertezze politiche, conflitti globali e dibattiti sui dazi, dovesse continuare, il totale degli investimenti nel 2025 potrebbe attestarsi intorno ai 4 miliardi di dollari, con valori significativamente inferiori agli anni precedenti.

Investimenti a livelli geografici

Nel 2024, l’Europa ha attratto 1,5 miliardi di dollari di investimenti travel, seguita dal Nord America con 1,2 miliardi e dall’area Asia-Pacifico con 1,1 miliardi. Nella regione, il Regno Unito mantiene la leadership con 8.500 startup attive, 45 miliardi di dollari di investimenti VC e 12 miliardi di fondi pubblici per l’innovazione.

Germania e Francia seguono con ecosistemi solidi, rispettivamente 6.200 e 5.800 startup attive. L’Italia si posiziona con 3.000 startup attive, 7 miliardi di investimenti VC e 5 miliardi di fondi pubblici (Phocuswright, 2024).

Focus sull’IA

Gli investimenti mostrano un focus crescente sulle applicazioni dell’IA nel customer management, nel pricing dinamico e nell’automazione dei processi di gestione di strutture ricettive e servizi di mobilità.

Questa ondata di innovazione punta a migliorare l’efficienza operativa e a offrire esperienze iper-personalizzate sulle preferenze del singolo viaggiatore.
Parallelamente, cresce anche l’interesse per le soluzioni che promuovono la sostenibilità e la gestione ambientale delle destinazioni.

Tecnologie come il monitoraggio ambientale tramite l’IA, l’analisi dei flussi turistici e sistemi di gestione urbana intelligente – per esempio, con i digital twin – stanno emergendo come aree chiave di investimento, in risposta alle crescenti richieste di responsabilità sociale e ambientale da parte di viaggiatori, enti pubblici e amministrazioni locali.

La sostenibilità delle destinazioni turistiche passa anche dai digital twin

Il digital twin è una replica digitale di un oggetto fisico e dei suoi asset. Utilizza dati e modelli digitali per simulare, predire e ottimizzare le prestazioni dello stesso e aiuta nell’analisi, nella manutenzione e nel miglioramento continuo (Osservatori.net, 2024).
Originata nei settori aerospaziale e manifatturiero, questa tecnologia trova oggi
applicazione nel turismo grazie all’integrazione con Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale e sistemi informativi geografici (GIS).

Tali componenti danno vita a ecosistemi digitali dinamici, capaci di raccogliere, elaborare e restituire dati utili alla pianificazione urbana, alla prevenzione delle congestioni e al miglioramento dell’esperienza dei visitatori.
Le applicazioni dei gemelli digitali sono numerosissime: Los Angeles utilizza un digital twin per monitorare la mobilità urbana: una rete di sensori IoT trasmette in tempo reale dati su traffico, spostamenti e utilizzo dei mezzi di micromobilità, permettendo di integrare meglio le diverse modalità di trasporto e prevedere i congestionamenti (Bloomberg, 2019).
La piattaforma Virtual Singapore combina dati climatici e ambientali per ottimizzare la risposta della città a eventi meteorologici estremi. È stata utilizzata per coordinare le attività di contact tracing e gestione delle zone di quarantena durante la pandemia, integrando dati sanitari con mappe urbane dettagliate (OECD Observatory of Public Sector Innovation, 2024).

Emblematico è il caso della Cattedrale di Notre-Dame, dove un digital twin, ottenuto combinando scansioni 3D e modelli generati dall’IA, guida il processo di ricostruzione.
Esso consente di analizzare i dati strutturali, assicurando al contempo la fedeltà storica e il miglioramento architettonico del monumento (OECD, 2024).

Prospettive future

I gemelli digitali potranno interagire in modo sempre più integrato con la città fisica, attivando risposte automatiche basate su dati in tempo reale.

Ciò potrebbe tradursi, ad esempio, nella limitazione dell’accesso veicolare ai centri storici una volta raggiunta la soglia di capacità, oppure nel reindirizzamento dei flussi turistici verso aree meno congestionate, valorizzando attrazioni di nicchia e itinerari alternativi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

F
Linda Fasoli
Analista dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano
Seguimi su
L
Eleonora Lorenzini
Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano
Seguimi su
R
Federica Russo
Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
INIZIATIVE
L'ANALISI
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • industria 5.0 hmi transizione 5.0 risorse; veicoli guida autonoma

  • biotech

    Veicoli a guida autonoma: cambiano i soccorsi per ambulanze e automediche

    14 Lug 2025

    di Igor Valandro

    Condividi
  • chip supercomputer ai microchip oltre il silicio; AI e industria

  • l'analisi

    Chip IA cinesi: quanto è vicino davvero il sorpasso su Nvidia?

    20 Mag 2025

    di Gabriele Iuvinale e Nicola Iuvinale

    Condividi
  • previsioni meteo con AI (1); L'AI per il meteo, che promette di anticipare le ondate di calore, sfrutta modelli climatici basati sui dati di un pianeta che non esiste più

  • AI e climate change

    I limiti dell’AI climatica: impara da dati vecchi e consuma energia

    14 Nov 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x