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Weather 4 Energy, previsioni meteo e AI per gestire l’energia rinnovabile

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Weather 4 Energy integra meteorologia avanzata e intelligenza artificiale per prevedere la produzione da fonti rinnovabili. Grazie al supercalcolo e al contributo di Fondazione IFAB, il progetto punta a ridurre inefficienze e costi rendendo le reti elettriche più resilienti

Pubblicato il 30 lug 2026
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Marco Becca

Direttore Generale di IFAB

Carbon Market Outlook 2025; Le tecnologie promettenti nelle rinnovabili dal 2026 contro i cambiamenti climatici; Carbon-Aware Computing: ottimizzazione dei workload AI in base alla disponibilità di rinnovabili; Energie rinnovabili: perché la guerra in Iran spinge sul fotovoltaico

La transizione energetica europea non dipende soltanto dalla capacità di installare nuovi impianti rinnovabili. Dipende, sempre di più, dalla capacità di governarne la variabilità. Sole e vento sono risorse pulite, abbondanti e strategiche, ma per loro natura intermittenti. Per questo, accanto a pannelli fotovoltaici e turbine eoliche, servono modelli previsionali evoluti, dati di qualità e infrastrutture digitali capaci di trasformare l’incertezza in efficienza operativa.

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