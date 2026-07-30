La transizione energetica europea non dipende soltanto dalla capacità di installare nuovi impianti rinnovabili. Dipende, sempre di più, dalla capacità di governarne la variabilità. Sole e vento sono risorse pulite, abbondanti e strategiche, ma per loro natura intermittenti. Per questo, accanto a pannelli fotovoltaici e turbine eoliche, servono modelli previsionali evoluti, dati di qualità e infrastrutture digitali capaci di trasformare l’incertezza in efficienza operativa.
il progetto
Weather 4 Energy, previsioni meteo e AI per gestire l’energia rinnovabile
Weather 4 Energy integra meteorologia avanzata e intelligenza artificiale per prevedere la produzione da fonti rinnovabili. Grazie al supercalcolo e al contributo di Fondazione IFAB, il progetto punta a ridurre inefficienze e costi rendendo le reti elettriche più resilienti
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