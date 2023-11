Payfactors, come funziona il software per eliminare il divario salariale

Abbattere il gender pay gap, il divario salariale di genere, attrarre e trattenere competenze rendendo competitive sul mercato le proprie proposte in termini di retribuzione, fidelizzare il personale, sono azioni che richiedono un percorso strutturato: per adottare le giuste strategie, è importante adottare un approccio data-driven.

Un software per il compensation management aiuta le Risorse umane, proprio grazie all’elaborazione dei dati, a capire la situazione nella propria realtà e a correggere eventuali fronti di disuguaglianza. Un esempio per capire l’utilità della tecnologia studiata appositamente per questo scopo è il programma statunitense Payfactors.

Cos’è Payfactors e come funziona

Payfactors è una soluzione integrata di compensation management, progettata per ottimizzare i processi di gestione salariale nell’ambito aziendale. Payfactors negli ultimi anni si è unito a Payscale che, come spiegato sul profilo Linkedin dell’azienda, “è alla base delle decisioni di retribuzione di oltre il 25% della forza lavoro statunitense” e conta tra le aziende che se ne servono “The Washington Post, Perry Ellis International, United Healthcare and The New York Times”, con particolare diffusione nel settore delle aziende sanitarie e dei servizi finanziari. Globalmente, il software viene maggiormente utilizzato negli Stati Uniti.

La sua funzionalità risiede nella capacità di rendere il complesso processo di pianificazione e gestione degli stipendi più efficiente, rapido e accurato.

L’interfaccia intuitiva e facile da usare consente agli utenti HR di accedere a dati retributivi in tempo reale, permettendo un’inestimabile agilità nel prendere decisioni basate sui dati. Payfactors aiuta le organizzazioni a costruire strategie competitive di compensazione, contribuendo a mantenere e attrarre talenti.

Un approccio data-driven

Un compensation management software è una scelta strategica: avere a disposizione una piattaforma capace di analizzare, confrontare e ottimizzare le politiche retributive può fare la differenza. Con Payfactors, le aziende hanno l’opportunità di modernizzare un aspetto cruciale della gestione del personale, adottando un approccio data-driven.

Payfactors basa le proprie analisi su tre data set, che il software rende disponibili in un’unica piattaforma:

Per settore produttivo

Analisi del mercato HR

Profili retributivi dei lavoratori

Dall’elaborazione delle informazioni di questi tre ambiti, il software è in grado di fornire all’ufficio HR report sulla situazione dei pagamenti quasi in tempo reale per poter adeguare i compensi dei propri dipendenti.

Vantaggi nell’utilizzo di Payfactors

L’adozione di Payfactors può portare numerosi benefici all’interno del reparto HR. Le sue caratteristiche includono:

la capacità di segmentare i dati salariali in base a vari parametri, come posizione geografica o livello professionale, consentendo una valutazione più precisa del mercato del lavoro

in base a vari parametri, come posizione geografica o livello professionale, consentendo una valutazione più precisa del mercato del lavoro trattandosi di un software cloud-based , Payfactors assicura l’accessibilità dei dati da qualsiasi dispositivo con connessione internet

, Payfactors assicura l’accessibilità dei dati da qualsiasi dispositivo con connessione internet consente di adottare una maggiore trasparenza nelle politiche retributive dell’azienda, favorendo la motivazione e la soddisfazione dei dipendenti

Migliora la talent retention, perché permette di avere chiare le retribuzioni per le varie posizioni e dunque di incontrare le esigenze dei potenziali dipendenti

favorisce la parità di genere in azienda, supportando l’individuazione di casi di divario salariale di genere – gender pay gap – in modo da consentire all’azienda di porvi rimedio.

Le funzionalità di Payfactors

Payfactors si distingue per una serie di funzionalità volte a semplificare il processo di gestione salariale. Tra queste, emergono:

la possibilità di creare rapporti personalizzati sulle retribuzioni ,

, l’accesso a un database globale con dati di compensazione di oltre 20 milioni di dipendenti,

l’integrazione con altri sistemi HR

consulenza sui piani retributivi

formazione degli utenti su tematiche legate al compensation management.

Come implementare Payfactors nella propria azienda

Implementare Payfactors richiede un approccio strategico e ben pianificato. Il primo passo consiste nell’analizzare le necessità specifiche dell’azienda in termini di gestione salariale.

Successivamente, è fondamentale organizzare percorsi di formazione adeguati per i membri del team HR che utilizzeranno il software.

Infine, è importante monitorare costantemente l’utilizzo della piattaforma per assicurarsi che sia adeguatamente sfruttata e per identificare eventuali aree di miglioramento.