Qualità nei nuovi servizi digitali PNRR, la parola è agli utenti

La misura 1.4.1 del PNRR prevede per i Comuni italiani finanziamenti dedicati all’esperienza del cittadino nei servizi pubblici comunali, in modo che gli utenti abbiano a disposizione un sistema di valutazione della chiarezza informativa dei contenuti dei siti web e dell’esperienza d’uso dei servizi digitali. L’indicazione è supportata dalla documentazione per il modello dei siti e per il modello dei servizi digitali e dai relativi prototipi.

Come è evidente dal prototipo, il sistema raccoglie un giudizio a tre livelli: ad un primo livello l’utente attribuisce un punteggio con una scala da 1 a 5; successivamente può esprimere una motivazione selezionandola tra quelle presenti in una lista chiusa di elementi; infine può lasciare un commento (vedi fig. 1).

Figura 1 – Fasi del flusso di valutazione di un servizio nel prototipo messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale

La necessità di un sistema di raccolta e valutazione dell’esperienza utente espressa dalla misura 1.4.1 del PNRR trova a sua volta una base nelle regole tecniche per il design dei siti e servizi digitali della pubblica amministrazione e nell’eGovernment benchmark dell’Unione Europea. Le regole tecniche italiane prevedono, in particolare: che si debba “consentire agli utenti di comunicare facilmente all’amministrazione il livello di soddisfazione ed eventuali difficoltà riscontrate, rispetto alla qualità dell’informazione e dei servizi on line”. E che si devono “condurre attività di raccolta, analisi e valutazione dei feedback degli utenti relativi alla qualità percepita”. L’orientamento è chiaro: è necessario che gli investimenti nella digitalizzazione siano orientati a produrre risultati concreti per i cittadini e che quindi – tra le altre cose – sia necessario coinvolgere gli utenti nella valutazione della qualità dei servizi.

La soluzione open source di OpenCity Italia

I prototipi e le linee guida di design si concentrano sull’esperienza dell’utente finale del servizio, ma non forniscono indicazioni sulle funzionalità e sulle interfacce necessarie alla configurazione del servizio e alla visualizzazione dei risultati relativi all’andamento dei feedback degli utenti. Per questo esamineremo la soluzione sviluppata da OpenCity Italia per i Comuni e gli altri enti della pubblica amministrazione italiana.

OpenCity Italia ha realizzato un sistema di raccolta dei feedback conforme ai requisiti della misura del PNRR e alle regole tecniche per il design dei servizi della pubblica amministrazione denominato OpenCity Italia-Satisfy. Come richiesto dalla misura 1.4.1, il sistema permette di raccogliere un feedback sulla qualità informativa delle pagine del sito comunale e sull’esperienza d’uso dei servizi on line del Comune. Inoltre, è stato progettato per poter essere utilizzato con semplicità per raccogliere feedback degli utenti anche in altri siti dell’amministrazione (per es. il sito di promozione turistica dell’ente) e anche per servizi on line dell’ente non erogati direttamente attraverso OpenCity Italia. Questo significa che l’ente può utilizzarlo per la raccolta di feedback all’interno di tutti i siti web che gestisce. Nella figura 2 è possibile vedere l’interfaccia di amministrazione del sistema. Nella figura 3 è disponibile un esempio dei grafici che consentono il monitoraggio dei feedback lasciati dagli utenti.

Figura 2 – Interfaccia di amministrazione di OpenCity Italia – Satisfy. L’interfaccia permette di configurare diverse versioni del modulo di raccolta feedback (1), aggiungere nuovi domini dove collocarli (2) e estrarre uno snippet di codice che andrà collocato nel sito web in cui si intende visualizzarlo (3). Come è possibile osservare, il sistema gestisce una funzione multilingua (4).

Figura 3 – Uno dei grafici OpenCity Italia che restituisce l’andamento della valutazione degli utenti su base settimanale. Il grafico a linee riporta il trend settimanale della valutazione degli utenti. L’istogramma restituisce la numerosità dei feedback forniti dagli utenti.

Il modulo è basato su un’architettura a microservizi (fig. 4) che utilizza componenti open source. Siamo al lavoro sulla documentazione e sui repository necessari alla pubblicazione su Developers Italia, il catalogo del software della pubblica amministrazione italiana. Per partecipare alla public beta del servizio è possibile scriverci riportando nel messaggio “Sperimentazione OpenCity Italia – Satisfy”.

Figura 4 – Il modulo di OpenCity Italia dedicato alla raccolta dei feedback degli utenti è basato su un’architettura a micro servizi che utilizza componenti open source. Anch’esso è rilasciato con licenza open source come l’intera piattaforma.

