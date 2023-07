Code interpreter, la nuova funzione che potenzia ChatGPT: ecco cosa può fare

OpenAI ha recentemente introdotto una funzionalità innovativa per i suoi abbonati ChatGPT Plus: il “Code Interpreter”. Questo strumento, disponibile al costo di 20 dollari al mese, è progettato per potenziare le capacità di ChatGPT, consentendo all’intelligenza artificiale di eseguire una vasta gamma di compiti, tra cui la generazione di grafici e mappe, la risoluzione di problemi matematici, l’editing di file e molto altro.

Come funziona il Code Interpreter

Il Code Interpreter di OpenAI rappresenta un significativo passo avanti rispetto all’approccio tradizionale di ChatGPT. Quest’ultimo, infatti, si basa su un grande modello di linguaggio (L.L.M.) per prevedere la parola successiva in una sequenza e indovinare una risposta. Questo metodo, sebbene efficace in molti contesti, può portare a imprecisioni, soprattutto quando si tratta di rispondere a domande che richiedono un calcolo preciso o un’analisi dettagliata.

Il Code Interpreter, invece, funziona in modo diverso. Quando viene posta una domanda, il Code Interpreter scrive ed esegue un pezzo di codice informatico per trovare la risposta. Questo processo è basato su un’interpretazione del codice in tempo reale, che consente una maggiore precisione e affidabilità.

Prendiamo, ad esempio, una domanda semplice come “Qual è la radice quadrata di 16?”. Mentre il modello di linguaggio tradizionale di ChatGPT potrebbe cercare di “indovinare” la risposta basandosi su precedenti conversazioni o dati di addestramento, il Code Interpreter scrive ed esegue il codice necessario per calcolare la risposta esatta. In questo caso, il codice potrebbe essere qualcosa di simile a sqrt(16), che restituirebbe il risultato esatto di 4.

Questo approccio ha il vantaggio di ridurre le possibilità di errori e di fornire risposte più precise, soprattutto quando si tratta di calcoli matematici o di analisi di dati. Inoltre, il Code Interpreter può gestire una vasta gamma di linguaggi di programmazione, il che lo rende estremamente versatile e adatto a una varietà di applicazioni.

Il Code Interpreter e Python

Il Code Interpreter di OpenAI è particolarmente efficace quando si tratta di eseguire codice Python. Python è uno dei linguaggi di programmazione più popolari al mondo, noto per la sua leggibilità e la sua vasta gamma di librerie per l’analisi dei dati, la manipolazione delle immagini, l’apprendimento automatico e molto altro. Quando viene posta una domanda che richiede l’esecuzione di codice Python, il Code Interpreter può scrivere ed eseguire il codice appropriato per fornire una risposta.

Per esempio, se chiediamo a ChatGPT di creare un grafico dei prezzi delle azioni di una determinata azienda nel corso del tempo, il Code Interpreter potrebbe utilizzare la libreria Pandas per ottenere i dati e la libreria Matplotlib per creare il grafico. Il risultato sarebbe un grafico preciso e informativo, generato in tempo reale.

Open Source e Personalizzabile

Un altro aspetto importante del Code Interpreter è che è open source e personalizzabile. Gli sviluppatori possono implementare la loro versione del Code Interpreter, a condizione che la registrino con ChatGPT. Questo significa che gli sviluppatori possono adattare il Code Interpreter alle loro esigenze specifiche, aggiungendo nuove funzionalità o modificando quelle esistenti.

Applicazioni pratiche e tecniche del Code Interpreter

Il Code Interpreter di OpenAI ha una vasta gamma di applicazioni pratiche, molte delle quali riguardano l’analisi dei dati. Con semplici richieste, ChatGPT può analizzare vari tipi di dati, offrendo intuizioni su di essi. Ad esempio, un analista finanziario potrebbe chiedere a ChatGPT di analizzare i prezzi delle azioni di una determinata azienda e di fornire un grafico delle variazioni di prezzo nel tempo. Questo processo implica l’uso di librerie di analisi dei dati come Pandas e Matplotlib, che il Code Interpreter può utilizzare per elaborare e visualizzare i dati.

Analisi dei dati finanziari

Una delle applicazioni più comuni del Code Interpreter è l’analisi dei dati finanziari. Gli analisti possono utilizzare il Code Interpreter per analizzare i prezzi delle azioni, le opzioni di stock, e altri dati finanziari. Ad esempio, un analista potrebbe chiedere a ChatGPT di analizzare i prezzi delle azioni di una determinata azienda nel corso del tempo e di fornire un grafico delle variazioni di prezzo. Questo processo implica l’uso di librerie di analisi dei dati come Pandas e Matplotlib, che il Code Interpreter può utilizzare per elaborare e visualizzare i dati.

Visualizzazione dei dati

Il Code Interpreter può anche essere utilizzato per creare visualizzazioni di dati creative. Gli utenti possono chiedere a ChatGPT di creare grafici, mappe, e altre visualizzazioni basate sui loro dati. Questo può essere particolarmente utile per gli analisti di dati, i ricercatori, e altri professionisti che hanno bisogno di visualizzare i loro dati in modi intuitivi e informativi.

Conversione di formati

Un’altra applicazione comune del Code Interpreter è la conversione di formati. Gli utenti possono utilizzare il Code Interpreter per convertire immagini in video, documenti PDF in immagini, e molto altro. Questo è possibile grazie all’integrazione di librerie di manipolazione delle immagini come Pillow e OpenCV, che permettono al Code Interpreter di manipolare e convertire i dati visivi.

Altre applicazioni

Oltre a queste applicazioni, il Code Interpreter può essere utilizzato per una serie di altri compiti. Ad esempio, può essere utilizzato per generare codici QR, modificare file video e GIF, estrarre testo dalle immagini tramite OCR, e persino scrivere programmi informatici complessi. Questa versatilità rende il Code Interpreter uno strumento estremamente potente per una vasta gamma di utenti.

I potenziali problemi del Code Interpreter

Nonostante le sue potenzialità, il Code Interpreter non dovrebbe sostituire completamente il giudizio umano e il pensiero critico nell’analisi dei dati. Come ha avvertito Arvind Narayanan, professore di informatica alla Princeton University, gli strumenti di intelligenza artificiale come il Code Interpreter possono produrre risultati imprecisi e disinformazione se utilizzati in modo acritico. Questo è particolarmente vero quando si tratta di analisi statistiche complesse o di interpretazione di dati ambigui, dove l’intervento umano è fondamentale per garantire l’accuratezza e la correttezza delle conclusioni.

Per esempio, immaginiamo di chiedere al Code Interpreter di analizzare un set di dati contenente informazioni sulle vendite di un’azienda e di prevedere le vendite future basandosi su questi dati. Il Code Interpreter potrebbe utilizzare un algoritmo di apprendimento automatico per creare un modello di previsione e fornire una stima delle vendite future. Tuttavia, se i dati originali contengono errori o anomalie, o se il modello di previsione non fosse adeguato per i dati, la previsione potrebbe essere imprecisa o fuorviante.

In un altro esempio, potremmo chiedere al Code Interpreter di convertire un documento PDF in un’immagine. Se il documento contenesse testo in un carattere piccolo o difficile da leggere, il Code Interpreter potrebbe non essere in grado di convertire accuratamente tutto il testo, risultando in un’immagine che omette o distorce parte del contenuto originale.

L’Importanza del giudizio umano

In entrambi questi casi, il giudizio umano e il pensiero critico sono fondamentali per garantire l’accuratezza e la correttezza dei risultati. Un analista di dati o un esperto del settore potrebbe essere in grado di rilevare problemi nei dati o nel modello di previsione che il Code Interpreter potrebbe non rilevare. Allo stesso modo, un utente che conosce il contenuto del documento PDF potrebbe notare errori o omissioni nell’immagine convertita.

In conclusione, il Code Interpreter di OpenAI rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo agli utenti un nuovo livello di interattività e utilità. Tuttavia, come con qualsiasi strumento potente, è importante usarlo con discernimento e consapevolezza delle sue limitazioni. Ricordiamo sempre che l’intelligenza artificiale è un potente strumento di supporto, ma non può sostituire il pensiero critico e l’esperienza umana.