Software help desk, quale scegliere: ecco le soluzioni per il customer care

I software di help desk a supporto del customer care permettono alle imprese di accettare, monitorare e rispondere alle richieste di assistenza in modo organizzato. Molti programmi di help desk forniscono anche knowledge base, portali self-service, gestione degli SLO e reporting. Vediamo quali sono i principali software di help desk a supporto del customer care disponibili sul mercato per le aziende.

Software Salesforce CRM

Basati sul cloud, incrementano la produttività e rendono costante il flusso di lead sostenibili nella pipeline.

Peculiarità: percorsi multicanale e personalizzati, interfaccia semplice d’uso, tracciamento e approccio lead-to-conversion, per combinare la gestione dei lead, marketing automation, sales data e opzioni di gestione dei partner; svisual workflow, analytics, selezione di moduli (Sales Performance, Cloud, Sales Collaboration, Marketing Cloud, Analytic Cloud, Data Cloud) per chiudere più contratti in meno tempo possibile.

Oracle CRM software

Il CRM di Oracle consente di gestire in real-time un’analisi accurata e storica dei dati dei clienti. Una flessibile pianificazione aziendale e l’integrazione con soluzioni ad hoc permettono all’azienda di unificare le attività di vendita e marketing. Fiori all’occhiello: semplicità d’installazione, cybersecurity dei dati, supporto per i flussi aziendali (dai processi lead-to-order all’opportunity-to-quote), Social CRM per ottimizzare il valore della presenza sui canali social.

Bpm’online CRM

Bpm’online CRM coniuga i tre moduli di vendita con assistenza e marketing, per sperimentare, apportare modifiche e miglioramenti continui ai processi aziendali. Grazie a piani aziendali Premium, disponibili in cloud e on-site, è possibile scegliere l’abbonamento annuale o una licenza.

Si può acquistare il pacchetto completo o separatamente uno dei tre moduli (vendita, marketing e servizi).

Dynamics 365 CRM

Dynamics CRM è un software aziendale per Microsoft Dynamics che permette l’unificazione di dati e rapporti, generando processi di decision-making basati su informazioni puntuali ed accelerando la trasformazione aziendale, grazie a un completo approccio end-to-end per applicazioni aziendali.

Punti di forza: la combinazione con Microsoft Azure offrendo una visione a 360 gradi su ogni cliente; la segmentazione granulare dei clienti tramite il targeting dei lead; prevedere i risultati aziendali; visualizzazione dei dati via Power BI; personalizzazione delle integrazioni e connettori dati per definire data flows unici.

Hubspot CRM

Hubspot CRM è una soluzione versatile che comprende tutte le opzioni di un sistema ideato per la gestione dei contatti e il monitoraggio dei lead. I contatti di Hubspot e i tool di gestione dei lead permettono agli utenti la raccolta immediata di informazioni valide su ogni azienda inclusa nel database, a partire dal personale e dai profili social.

Hubspot permette di agevolare i processi di vendita, di tenere traccia in automatico di tutte le interazioni con i clienti via mail, social media, chiamate e riunioni.

Zoho CRM

Combina la gestione dei lead, dei contatti e della pipeline delle vendite in una un’unica unità per automatizzare operazioni giornaliere e la raccolta dei dati. Si integra infine con tutta la gamma Zoho e con sistemi e servizi di terze parti, abbina i lead ai sales agent giusti, convertendoli in acquirenti. Dotato di opportunity tracking, può essere usato in sinergia con i social media e prodotti di Zoho Suite.

