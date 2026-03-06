La data di partenza di SPID viene considerata l’8 marzo 2016. Per avere un riferimento temporale adeguato possiamo utilizzare questa pagina di AgID.
Dieci anni di Spid: passato glorioso, futuro incerto
L’8 marzo la prima identità digitale pubblica compie dieci anni. Senza Spid e i soggetti privati non avremmo mai rotto molta delle burocrazia che regnava anni fa. Spid vivrà almeno fino al 2027, poi chissà. Il futuro dipende dalle regole italiane ed UE sui wallet. Facciamo il punto
