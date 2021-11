Diritto d'autore, le nuove regole per le piattaforme di file-sharing - Agenda Digitale

Con il varo del Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 790/2019, è giunto a conclusione il processo di aggiornamento della legislazione italiana sul copyright in seguito alla revisione comunitaria della normativa sul diritto d’autore nell’era digitale. Processo avviato con la presentazione della strategia per il Digital Single Market (Dsm), nel maggio del 2015.

Con l’approvazione finale da parte del governo Draghi, in data 4 novembre 2021 dello “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 (…)”, dopo i pareri favorevoli con osservazioni espressi da Camera e Senato, il nostro Paese ottiene una serie di nuove disposizioni in materia di tutela di autori e editori che vanno ad inserirsi nel tessuto connettivo della nostra Legge Autore (L. 633/1941).

Uno dei temi di maggiore rilievo in seno alle nuove disposizioni riguarda l’Art. 17 della Direttiva Dsm, che disciplina l’”utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”.

Direttiva sul diritto d’autore: focus sull’Art. 17

Le nuove disposizioni, una volta ancora, non intaccano l’assetto e il bilanciamento della legge che rimane solido baluardo a difesa delle opere creative, nonostante si siano resi nel tempo necessari ripetuti interventi di armonizzazione del testo con le norme dell’Unione Europea e nonostante l’impatto degli sviluppi tecnologici del mercato digitale sulle modalità di distribuzione e fruizione dei contenuti.

Sotto i riflettori è l’Art. 17 della Direttiva Dsm.

La condivisione di contenuti fra utenti tramite servizi peer-to-peer è stata sin dall’inizio oggetto di numerose controversie giudiziarie fra i titolari dei diritti e i gestori delle piattaforme di condivisione soprattutto negli Stati Uniti : le vertenze insorte nel tempo non sono cessate finora, nonostante la nota sentenza Stichting Brein in Unione Europea.

La sentenza Stichting Brein

Con questa sentenza (C-527/15 Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems del 26 aprile 2017), la Corte di Giustizia ha stabilito che, nel caso del file-sharing, seppure le opere vengano immesse sulla rete telematica dagli utenti, senza il coinvolgimento degli amministratori del sito web che ne consente la condivisione, è sufficiente quest’ultima circostanza a stabilire la responsabilità degli intermediari nell’illecito compiuto dagli utenti, avendo gli stessi facilitato l’accesso alle opere presenti sulla piattaforma, indicizzando i file torrent che permettono la localizzazione e la condivisione delle opere attraverso il peer-to-peer, svolgendo così un ruolo imprescindibile negli atti di comunicazione al pubblico posti in essere dagli utenti stessi .

La responsabilità dei gestori dei servizi

Al fine di disciplinare un tema tanto delicato quanto complesso e controverso anche a livello dei Paesi dell’Unione europea, il legislatore ha precisato, al primo paragrafo dell’Art. 17 della Direttiva Dsm, che gli Stati membri debbano disporre che il prestatore dei servizi di condivisione online pone in essere un atto di comunicazione al pubblico ogni volta che concede l’accesso a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

In tal modo non c’è più dubbio sulla responsabilità attribuita non agli utenti che immettono i file di opere protette in rete, bensì ai gestori dei servizi attraverso le piattaforme di condivisione.

Le novità introdotte nella Legge sul diritto d’autore

Riprendendo i principi contenuti nella Direttiva Dsm e nei sui “considerando”, il nostro legislatore ha introdotto nella Legge Autore i nuovi articoli 102-sexies, 102-septies, 102-octies, 102-nonies e 102-decies che riguardano tutti l’utilizzazione dei contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online.

Le disposizioni stabiliscono anzitutto chi debba essere considerato “prestatore di servizi di condivisione”. Rientrano in tale categoria i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

avere come scopo principale (o fra gli scopi principali), quello di memorizzare e dare accesso a grandi quantità di opere da parte del pubblico;

le opere devono essere caricate dagli utenti;

le opere o gli altri materiali protetti devono essere organizzati e promossi al fine di trarne profitto diretto o indiretto.

Art. 3(1) della Direttiva 2001/29/CE

Quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a opere protette dal diritto d’autore caricate dagli utenti, compiono un atto di “comunicazione al pubblico” nel senso voluto dall’Art. 3(1) della Direttiva 2001/29/CE e devono ottenere un’autorizzazione allo sfruttamento di tali contenuti dai titolari dei diritti, anche tramite un contratto di licenza.

Diritto d’autore: Art. 102-sexies

La norma dell’art. 102-sexies L.D.A. precisa poi che l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere tutelate, che i fornitori di servizi di condivisione devono ottenere, debba riguardare esclusivamente contenuti senza scopi commerciali o la cui attività non generi ricavi significativi.

Safe harbor

La medesima norma fissa inoltre le regole per valutare, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore dei servizi di condivisione possa godere del safe harbor, cioè a quali condizioni sia esente dalla responsabilità prevista dal D. Lgsl. 70/2003 (Artt. 12 – 15 della Direttiva 2000/31/CE nell’esercizio delle attività di intermediario nei servizi online.

A tale proposito, in base alla legge, ai fini di stabilire la liceità o meno del comportamento degli intermediari, dovranno essere presi di volta in volta in considerazione:

la tipologia;

il pubblico;

la dimensione del servizio;

la tipologia delle opere caricate dagli utenti;

la disponibilità da parte dei prestatori di servizi di strumenti adeguati al fine di prevenire o rimuovere i contenuti abusivi.

Aggiunge la norma (con una formulazione non proprio tecnica) che, in ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione che “pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore”.

La modalità di attuazione delle norme

La disposizione, dopo aver escluso ogni obbligo di sorveglianza dei prestatori di servizi circa le attività di condivisione online, in conformità ai principi della Direttiva eCommerce, stabilisce che – su richiesta dei titolari dei diritti – gli stessi intermediari forniscano loro informazioni “complete e adeguate” sulle modalità di attuazione delle norme sopra descritte e, qualora esistano fra le parti accordi di licenza sui contenuti, le informazioni riguardanti l’utilizzazione dei relativi contenuti.

L’intento della Direttiva UE/790/2019

Prima di prendere in esame il contenuto sommario delle successive disposizioni di attuazione della Direttiva Dsm in Italia riguardo al file-sharing, pare opportuno illustrare brevemente quali siano il significato e l’ampiezza delle prime due disposizioni sintetizzate.

Anzitutto, per comprendere l’intento della Direttiva UE/790/2019 e quello di chi si è da principio occupato di redigere il testo dello schema di decreto di attuazione in Italia riguardo allo scopo perseguito dagli utenti dei servizi di condivisione dei contenuti in base alle norme, è opportuno prendere le mosse dalle disposizioni contenute nella Direttiva Dsm: il primo comma dell’art. 17 e l’art. 2(6).

La prima delle due norme recita testualmente: “Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto mi messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti”. Poiché tale disposizione va interpretata in coordinamento con quella dell’art. 2(6) della stessa Direttiva, che definisce in cosa consista l’attività di intermediazione di servizi digitali di condivisione.

Il testo in lingua italiana del provvedimento recita: “«prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»: (è) un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.”

Dalla lettura di tale seconda norma non si può non notare come, inspiegabilmente, la Direttiva nel suo testo in lingua italiana prescriva, al pari dell’iniziale schema di decreto di attuazione predisposto dal nostro governo, che per la sussistenza di attività illecite di condivisione online dovesse sussistere lo “scopo di lucro” da parte degli utenti.

Tale prescrizione, presente nel testo oggetto di traduzione da parte dei competenti uffici di Bruxelles, è del tutto difforme dal testo in lingua originale e vincolante, l’inglese, che recita all’art. 2(6): “’online content-sharing service provider’ means a provider of an information society service of which the main or one of the main purposes is to store and give the public access to a large amount of copyright-protected works or other protected subject matter uploaded by its users, which it organises and promotes for profit-making purposes”.

Ora, come è agevole arguire, lo scopo di lucro (previsto nel testo in lingua italiana) e il fine di profitto (previsto nella versione originale) sono concetti assai diversi fra loro e non giustificano una traduzione infedele o approssimativa della norma.

La criticità dovuta alla traduzione infedele

Il nostro legislatore, ben consapevole di questa distonia e del contesto (diritto penale) in cui detti termini vanno a collocarsi, ha compreso la problematicità di utilizzare il termine “scopo di lucro” nell’ambito delle disposizioni sulla condivisione dei file e, seguendo la linea tracciata dalla sentenza della Cassazione Penale n. 149/2007 (Sez. III, 9 gennaio 2007), ha inteso optare per formulazione che tenesse in considerazione anche il profilo, seppure marginale, dell’intento soggettivo delle persone coinvolte nell’utilizzazione delle piattaforme e nello scambio abusivo dei contenuti protetti altrui .

Seppure nell’ambito del trattamento giuridico civilistico della condivisione dei contenuti, il file-sharing, pur potendo essere ipoteticamente connotato da “lucro” ovvero da “profitto” da parte di chi gli dà vita, rimane in ogni evenienza “neutro” rispetto alle fattispecie penali sopra descritte, lasciando intatto il principio della responsabilità dell’intermediario, pur essendo l’errore commesso nella traduzione marchiano e contrario ai principi enucleati nella “Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of European Union l egislation” .

L’intervento correttivo del governo italiano

Il governo italiano è intervenuto per correggere, consentendo di escludere la necessaria sussistenza del “lucro” negli atti di condivisione dei contenuti protetti online ai fini della loro rimozione. Ora vanno rapidamente esaminate le disposizioni introdotte dal nostro legislatore riguardo ai servizi.

Regole per gli intermediari del file-sharing

Passando all’esame cursorio dell’art. 102-octies L.D.A. introdotto dallo schema di decreto legislativo approvato dal governo si rileva che prevede regole applicabili agli intermediari dei servizi di condivisione che operino nel mercato dell’Unione Europea da meno di tre anni con un fatturato annuo inferiore ai dieci milioni di euro. Per loro la responsabilità prevista dalle norme interne sopra tratteggiate non si applicherà se dimostreranno di avere compiuto i massimi sforzi per ottenere una licenza dei diritti dai loro titolari e se abbiano al contempo disabilitato l’accesso ai contenuti abusivi all’atto della ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata da parte degli stakeholder.

Diritto d’autore: Art. 102-nonies

Il successivo art. 102-nonies L.D.A. stabilisce, in linea con quanto aveva già stabilito l’art. 20 del D. Lgsl. 70/2003, con scarso esito in Italia, principi di cooperazione fra fornitori di servizi di condivisione e titolari dei diritti, lasciando peraltro impregiudicato il rispetto del diritto d’autore, come pure l’esercizio da parte delle piattaforme digitali delle eccezioni previste dalla Legge Autore (art. 65 – 71-quinquies).

La norma prevede gli utenti (rectius: le piattaforme che veicolano i contenuti) possano avvalersi di specifiche eccezioni, quali il diritto di cronaca e di critica, ed inclusi gli utilizzi per caricatura parodia e pastiche (relativamente ai quali nel parere approvato dalle Commissioni Riunite Giustizia e Lavori pubblici deve essere precisata la finalità non commerciale della condivisione).

Il quarto comma dell’art. 102-nonies L.D.A. stabilisce poi un principio che riprende l’annosa questione dell’identificazione degli utenti che commettano violazioni online cioè quello che l’applicazione delle norme interne sul file-sharing non comporta l’identificazione dei singoli utenti, salva l’applicazione del Regolamento GDPR (UE/2016/679) e del Codice Privacy.

Diritto d’autore: Art. 102-decies

Infine, l’art. 102-decies L.D.A. introduce una serie di disposizioni in base alle quali il prestatore dei servizi di condivisione debba informare immediatamente gli utenti delle richieste ricevute dai titolari dei diritti al fine di ottenere la disabilitazione dell’accesso ai contenuti che devo essere soggetti a verifica umana.

Meccanismi di reclamo

A fronte degli atti di rimozione o di disabilitazione dell’accesso ai contenuti asseritamente abusivi, gli utenti potranno avvalersi di meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per contestare eventuali irregolarità, in base a linee guida da elaborarsi da parte di Agcom, fermo restando che nelle more delle decisioni nel merito i contenuti devono rimanere disabilitati.

Le decisioni assunte dal prestatore dei servizi di condivisione sui reclami degli utenti saranno comunque soggette a ricorso da presentarsi all’Agcom, secondo un regolamento che dovrà essere emanato da tale Authority nei sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sempre fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.

Conclusioni

Pur essendo prematuro un giudizio sulla nuova normativa europea sulla condivisione di contenuti online, non possiamo nasconderci che l’evoluzione delle tecnologie di comunicazione sulle reti elettroniche tende progressivamente a concedere maggiore spazio a fruizioni estese di opere tutelate secondo regole che, ponendo come condizione della rimozione dei contenuti abusivi il fine del profitto, quello della “grande quantità” dei contenuti scambiati e quello dei “massimi sforzi” nel procacciarsi le autorizzazioni dei right-holder da parte dei prestatori dei servizi, pur non giungendo al riconoscimento delle “licenze obbligatorie”, aprono la strada a sempre più ampi utilizzi con remunerazioni prefissate e licenze estese a beneficio della liberalizzazione della condivisione delle opere tutelate.

Note

