Growth Mindset: cos’è e come coltivarla in sé stessi e negli altri

Il Growth Mindset è un concetto molto potente che si applica profondamente alla crescita personale, alle piccole imprese, allo sport e persino ai bambini.

La prima persona a parlarne è stata Carol Dweck, professoressa di psicologia all’università di Stanford e autrice di Growth Mindset, e lo definisce come una convinzione. “In una mentalità fissa, le persone credono che le loro qualità di base, come l’intelligenza o il talento, siano semplicemente tratti fissi. Passano il tempo a documentare la loro intelligenza o il loro talento invece di svilupparli. Credono inoltre che il talento crei da solo il successo, senza alcuno sforzo. Si sbagliano”.

Developing a Growth Mindset with Carol Dweck

“In una mentalità di crescita, le persone credono che le loro capacità di base possano essere sviluppate attraverso la dedizione e il duro lavoro: il cervello e il talento sono solo il punto di partenza. Questa visione crea un amore per l’apprendimento e una resilienza che è essenziale per ottenere grandi risultati. Praticamente tutte le grandi persone hanno avuto queste qualità”.

Perché è così importante avere una mentalità di crescita

Il problema della mentalità fissa è che è autolimitante. Se credete che la vostra intelligenza sia qualcosa di immutabile, non vi sforzerete mai di imparare cose nuove, di andare oltre la vostra zona di comfort, di migliorarvi. Passerete tutta la vita a pensare di non essere abbastanza intelligenti per raggiungere certi obiettivi.

È impossibile raggiungere la grandezza con una mentalità fissa. Non c’è modo di raggiungere la grandezza senza correre rischi, fallire e imparare dai propri errori. Se volete ottenere grandi risultati nella vostra vita, dovete avere una mentalità di crescita.

Come passare da una mentalità fissa a una mentalità di crescita

Quindi, come si può passare da una mentalità da fissa a una mentalità di crescita?

Non esiste una pallottola magica. Non esiste una soluzione unica per tutti. È necessario provare molte cose, fallire e migliorare i propri errori. Ma ecco quindi di seguito alcune idee che potete utilizzare per cambiare la vostra mentalità.

Stabilire obiettivi ambiziosi: se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete aspirare alla grandezza. Dovete fissare obiettivi così grandi che sembra impossibile raggiungerli. Ma dovete fare attenzione, perché se il vostro obiettivo è impossibile, è più probabile che vi arrendiate e vi sentiate delusi. Quindi, dovete fissare un obiettivo che sia abbastanza grande da stimolarvi, ma non così grande da essere impossibile.

Essere aperti al feedback : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere aperti al feedback. Dovete ascoltare le persone più esperte di voi e imparare da loro. Dovete accettare di non essere perfetti e di poter sempre migliorare.

Essere aperti al feedback : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere aperti al feedback. Dovete ascoltare le persone più esperte di voi e imparare da loro. Dovete accettare di non essere perfetti e di poter sempre migliorare.

Essere perseveranti : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere persistenti. Dovete andare avanti anche quando le cose sono difficili. Non dovete mai arrendervi.

Essere resilienti : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere resilienti. Dovete essere in grado di gestire le battute d'arresto e i fallimenti. Dovete riprendervi rapidamente da essi e continuare ad andare avanti.

Essere flessibili : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere flessibili. Dovete essere in grado di adattarvi ai cambiamenti. Dovete essere in grado di cambiare i vostri piani quando è necessario.

Essere allenabili : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere allenabili. Dovete essere in grado di ascoltare i feedback e di prenderli a cuore. Dovete essere in grado di attuare i cambiamenti che vi vengono suggeriti.

Essere curiosi : se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere curiosi. Dovete essere interessati a imparare cose nuove. Dovete essere entusiasti di esplorare nuove idee.

Essere orientati alla crescita: Se volete avere un atteggiamento mentale di crescita, dovete essere orientati alla crescita. Dovete concentrarvi sul vostro sviluppo. Dovete sforzarvi di migliorare voi stessi. Queste sono solo alcune idee che potete utilizzare per cambiare la vostra mentalità da fissa a una di crescita.

I benefici di una mentalità di crescita

Chiaramente, gli schemi mentali non sono fissi. Le persone possono avere una mentalità di crescita in certi momenti e una mentalità fissa in altri. Possono avere approcci diversi alle diverse sfide. E la loro mentalità può cambiare nel tempo.

Avere una mentalità di crescita può quindi avere benefici reali. Aiuta le persone a rivedere il loro approccio alle sfide e a rimanere motivate a lavorare per migliorare le proprie capacità. Invece di pensare “non posso farlo”, pensano “non posso ancora farlo”.

La mentalità di crescita non è qualcosa con cui si nasce sempre. I bambini e gli adulti possono sviluppare la convinzione che le cose che sono difficili da fare ora potrebbero non esserlo sempre.

Conclusioni

Molti manager e dirigenti hanno tratto beneficio dall’aver imparato a riconoscere quando il loro “personaggio” a mentalità fissa si manifesta e cosa dice per farli sentire minacciati o sulla difensiva. Soprattutto, con il tempo hanno imparato a rispondere a esso, convincendolo a collaborare con loro nel perseguire obiettivi impegnativi.

È un lavoro duro, ma individui e organizzazioni possono guadagnare molto approfondendo la comprensione dei concetti di mentalità di crescita e dei processi per metterli in pratica. Questo dà loro un senso più ricco di chi sono, di cosa rappresentano e di come vogliono andare avanti.

La mia personale esperienza conferma tutto ciò. Penso sia anzi una delle cose che ho imparato di più da questi anni in Microsoft. Una delle cose per cui sono e sarò sempre grato a questa azienda. Spero vogliate approfondire tale tema, se non lo conoscevate già. Vi assicuro che sarà tempo investito bene… nella propria crescita! 🙂

