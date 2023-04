Il futuro delle risorse umane dopo ChatGPT: come cambia la vita di aziende e candidati

La tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui le aziende cercano e assumono personale. Dopo l’avvento di LinkedIn, ora c’è una nuova forza emergente nel settore delle Risorse Umane: ChatGPT.

Ma non è solo un’innovazione per le aziende, anche i candidati stanno sfruttando la tecnologia per ottenere un vantaggio nel processo di assunzione. Con l’uso di ChatGPT, i candidati stanno creando CV e lettere di presentazione modellate sugli annunci di lavoro delle aziende, cercando di attirare l’attenzione dei datori di lavoro in modo più efficace.

I created a Personal Branding with ChatGPT

ChatGPT per migliorare il curriculum

In un recente articolo sul Wall Street Journal, Ann-Marie Alcantara, giornalista che si occupa di temi tech, ha parlato di come sempre più candidati in cerca di un lavoro hanno utilizzato ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale generativa, per migliorare i propri curriculum e scrivere lettere di presentazione esattamente in linea con le richieste dei recruiter.

Un sondaggio online di Resume Builder, sito internet che aiuta nella costruzione di curriculum vincenti, ha rilevato che quasi la metà delle persone in cerca di lavoro utilizza ChatGPT per scrivere curriculum o lettere di presentazione.

Dalla data del suo lancio, a fine 2022, ChatGPT è uno dei temi caldi, soprattutto per marketer e comunicatori che hanno iniziato ad usarlo a lavoro, ma anche in altri campi come ad esempio per la ricerca di lavoro.

Le persone in cerca di occupazione vedono l’intelligenza artificiale generativa come un passo necessario per superare i vari step del processo di selezione che, spesso, sono sempre più farraginosi e, a volte, pieni di ingiustizie. Il timing di un processo di assunzione, in generale, sta diventando sempre più lungo e sono sempre più numerose le aziende che utilizzano software per escludere i profili meno in linea.

Si tratta, spesso, di una “battaglia” bot contro bot.

ChatGPT per scrivere una lettera di presentazione: pro e contro

Va bene usare ChatGPT per scrivere una lettera di presentazione accattivante ed esaustiva? Tralasciando le questioni etiche, l’intelligenza artificiale generativa è utile per ottenere una struttura generale o per procurarsi idee, ma è importante personalizzare e modificare la lettera di presentazione. Una buona regola empirica è quella di dare all’IA la descrizione del lavoro e il curriculum, e di dirle di mettere in evidenza le abilità maggiormente in linea con l’annuncio di lavoro scelto e il tone of voice più adeguato.

Per Alexander Alonso, Chief Knowledge Officer della Society for Human Resource Management, rivelare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare curriculum e lettere di presentazione potrebbe essere addirittura utile, poiché dimostra ai potenziali datori di lavoro l’efficienza e l’intraprendenza dei candidati.

Un aiuto per prepararsi ai colloqui di lavoro

ChatGPT può essere inoltre un aiuto per prepararsi ai colloqui di lavoro suggerendo nuovi modi per chiedere informazioni sulla cultura aziendale e sulle aspettative per il ruolo. Invece di porre domande vaghe e che troppo spesso non colpiscono l’attenzione dei recruiter.

Ryan Stringham, trentunenne che vive nello Utah, ha raccontato al Wall Street Journal di aver utilizzato ChatGPT per scrivere lettere di presentazione. Una volta ottenuto il lavoro ha deciso, tramite il suo profilo LinkedIn, di iniziare ad incoraggiare altri all’utilizzo dell’IA generativa nel processo di ricerca di lavoro.

In un’epoca, come quella in cui viviamo, nella quale un software di IA generativa può produrre, in pochissimo tempo, un curriculum o una lettera di presentazione il personal branding assume un valore ancora più importante soprattutto quando parliamo del capitale umano delle aziende.

I tre elementi fondamentali per la costruzione di un personal branding efficace

I tre elementi fondamentali per la costruzione di un personal branding efficace sono: social proof, content creation e network. In sintesi, il motivo per cui essere ascoltati, la qualità delle idee (e la loro esposizione) e la rete (on-line e off-line) che permette alle idee di diffondersi.

Una strategia efficace di personal branding permette di distinguersi dal “rumore” e risultare vincente grazie a contenuti genuinamente umani e autentici rispetto al mare di contenuti generati dall’IA.

Un personal branding efficace dei propri dipendenti e collaboratori può essere utilissimo alle aziende per veicolare i loro messaggi (soprattutto valori e vision) ed ai candidati in cerca di lavoro poiché in un futuro non tanto lontano sarà molto più facile distinguersi attraverso la propria storia che grazie a strumenti come cv e lettera di presentazione che possono essere facilmente “aggiustati” dall’intelligenza artificiale generativa e diventare “prodotti di serie”.

Conclusioni

Un numero sempre crescente di datori di lavoro sta già trovando modi per scovare i contenuti creati con l’intelligenza artificiale, anche se secondo Christina Qi, chief executive of market di Databento, “È meglio anticipare e accettare che le persone stiano usando l’intelligenza artificiale piuttosto che darle la caccia” sarà l’originalità, il tone of voice, le opinioni e le idee a fare la differenza.

Anche per le aziende il tool che sta rivoluzionando il concetto di interazione tra un essere umano e una macchina può rappresentare un valido aiuto per scrivere gli annunci di lavoro, suggerire nuove formule per attrarre candidati, pre-impostare e-mail di feedback positivi o negativi per i candidati.

ChatGPT e, più in generale, l’intelligenza artificiale generativa sarà (e in parte lo è già) la nuova grande rivoluzione del settore human resources dopo l’avvento di LinkedIn, il social network impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti relativi al mercato del lavoro.

