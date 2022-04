Tradurre greco e latino, i migliori siti e dizionari online

Le lingue classiche, latino e greco, sono frequentemente sotto i riflettori, in un costante dibattito pedagogico, tra coloro che ne riconoscono i valori che stanno spesso alla base di un apprendimento efficace e solido, e chi si interroga sulla loro effettiva utilità nei percorsi di studi dei più giovani.

Le tecnologie non sono rimaste a guardare, e come si è già visto in queste pagine di recente, sono numerose le risorse a disposizione sia di studenti dei corsi liceali dove le lingue classiche sono curricolari, sia per amatori e appassionati.

Ci occuperemo in questo breve contributo di supporti digitali per la traduzione, settore molto importante per il latino e il greco, in questo momento utile da approfondire in particolare in prossimità degli Esami di Stato conclusivi degli studi secondari dell’anno scolastico 2021 -22.

In premessa vale sempre la pena ricordare che le risorse che saranno indicate non rappresentano la totalità di quelle a disposizione in rete e che, nello specifico del tema trattato, sono state selezionate quelle che possono rivolgersi ad utenti di varie tipologie.

Traduzioni greco e latino: siti per esercizi e dizionari online

Splash Latino è un sito completamente dedicato al latino, uno strumento per tutti gli studenti che vogliono approfondire la conoscenza e lo studio della lingua, che offre traduzioni dall’italiano al latino e viceversa. Sul portale, si trovano più di 50 mila versioni degli autori classici, consultabili gratuitamente. È accessibile agli studenti, che lo potranno utilizzare per svolgere le loro versioni, ma anche ad appassionati ogni età. Vi sono tutte le versioni di latino che sono state tema dell’Esame di Stato dal 1947 all’anno scolastico 2020 -21. Per usufruire dei servizi di traduzione basta registrarsi e creare un account, a quel punto si possono digitare i nomi degli autori e i titoli dei brani di cui si desidera la traduzione oppure le parole iniziali delle singole frasi. Se invece si vuole solo consultare e visionare le traduzioni già richieste da altri utenti non è necessario registrarsi. Gli amministratori del sito garantiscono che è molto facile trovare materiali già tradotti, poiché le opere e gli autori presenti sono davvero tanti, da Orazio a Virgilio, da Sallustio ad Esopo e tra i testi più richiesti vi sono le Bucoliche di Virgilio, il De Bello Gallico e le Lettere a Lucilio di Seneca. Ma sono anche in molti ad aver ricercato le Confessioni di Agostino, le Catilinarie di Cicerone e il De Architectura di Vetruvio. Se però l’utente non trovasse ciò che cerca, si può usare la funzione “Richiedi traduzione” e se il volume desiderato non fosse già presente nel database, lo si potrebbe segnalare indicando autore, titolo, codice ISBN e casa editrice. Splash latino è gratuito per quanto riguarda la consultazione di frasi latine e traduzioni, con un sistema premiante per cui chi lo utilizza frequentemente può usufruire di 15 crediti al giorno, che si rinnovano quotidianamente; quindi, per esempio se si desidera visualizzare le traduzioni della sezione Classici Latini, dal latino all’italiano, occorrono 5 crediti al giorno, oppure per le frasi brevi il costo è di 0,1 credito mentre una versione intera ha un costo di 1 euro.

Grecoantico.com offre molte risorse interessanti per chi è appassionato di lingua e cultura greca antica e per chi studia. Nella pagina indicata dal link si trovano numerosi riferimenti ad altri siti, anche in inglese e francese, che rimandano a database, come biblioteche e dipartimenti universitari, contenenti volumi a volte anche rari. Nel sito si trovano inoltre indicazioni per accedere dizionari, facilmente consultabili online, che forniscono una vera e propria marea di possibilità per tradurre e studiare. Tra alcune pagine di interesse vi è quella dedicata al Progetto Omero, consultabile in più lingue con un semplice click, che offre anche audio lezioni di greco, una sezione dedicata al fumetto e un forum. Sempre all’interno del progetto vi sono pagine dedicate agli autori, ai luoghi e alla storia della Grecia antica e, seppure la navigazione all’interno del sito è a volte faticosa per la gran mole di materiali tra i quali fare ricerca, e talvolta alcune pagine non sono aggiornate, si rivela di sicuro una fonte importante per studenti e cultori.

Su dizionario-latino.com è possibile molto semplicemente digitare la parola che si desidera tradurre, e in pochi istanti appaiono le diverse possibilità, comprese anche le declinazioni e le coniugazioni.

vivariumnovum.it è un altro sito ricco di risorse e sollecitazioni, anche questa volta per chiunque abbia bisogno di accostarsi alle lingue classiche, che offre dizionari monolingue e bilingue sia per il latino che per il greco; versioni scaricabili di opere di diversi autori, audiolibri. Vi è poi una sezione dedicata completamente alla didattica, con risorse sia per chi insegna che per chi studia. Anche questo portale promuove la conoscenza e l’apprendimento delle lingue classiche, grazie alla digitalizzazione di numerosi testi antichi e all’apporto didattico di esperti. Per il docente è anche possibile l’accesso a riviste e libri di testo, che sono scaricabili e utili per l’autoformazione.

ilgomitolo.net offre risorse e strumenti per lo studio, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. A proposito delle lingue classiche sul portale si trovano collegamenti a dizionari, siti per le traduzioni, altri che rimandano alla storia della letteratura, con brani, esercizi di grammatica sia per il latino che per il greco. C’è anche un blog, per scambio di risorse e opinioni tra docenti e studenti. L’aggiornamento dei materiali viene curato dagli amministratori del sito, ma a volte ci si può imbattere in pagine non più attive.

Il sito progettovidio.it, seppure non più aggiornato – per esempio il forum è chiuso da anni – fornisce versioni e materiali ancora oggi scaricabili e di cui soprattutto gli studenti posso usufruire gratuitamente. Numerose sono le traduzioni di autori classici della cultura latina e si può anche accedere ad altre risorse che illustrano la storia, il pensiero e anche la vita quotidiana dei romani.

Del sito appantiche.it si è parlato di recente, ma viene nuovamente menzionato a proposito di traduzioni, perché al suo interno vi sono diverse App che possono essere scaricate e usate proprio per svolgere versioni sia dal latino che dal greco. Vi sono anche indicazioni per poter usufruire di dizionari di lingue classiche online, tra cui per esempio https://www.appantiche.it/diziogreco/ per una rapida consultazione da dispositivo, o https://www.appantiche.it/paradigmi-latino/, per una ricerca immediata dei paradigmi.

Conclusioni

Non dimentichiamo infine che la didattica del greco e del latino, la grammatica e le traduzioni possono trarre grandi vantaggi dal supporto delle tecnologie, in particolare nel caso di allievi con DSA. Vi sono numerose testimonianze, soprattutto da parte dei docenti, del valido contributo delle risorse, che seppure in maniera non esaustiva, si è cercato sin qui di proporre.

Note

