Proteggere la famiglia dai rischi digitali: strumenti e risorse per una navigazione sicura

L’emergere di nuove piattaforme e tecnologie e la diffusione sempre più capillare, degli smartphone tra adulti e bambini, ha portato con sé innumerevoli opportunità, ma altresì nuove sfide in termini di sicurezza e privacy. I genitori si trovano spesso ad affrontare domande complesse su come proteggere i propri figli dall’esposizione a contenuti inappropriati, cyberbullismo, truffe online e altri rischi digitali.

Inoltre, con la pandemia che ha spinto sempre più persone a lavorare, studiare e socializzare online, l’importanza di una navigazione sicura è diventata ancora più evidente. Le famiglie devono essere consapevoli dei rischi associati all’uso dei dispositivi digitali e adottare idonee misure preventive per proteggere la propria sicurezza e privacy online.

In questo contesto, diventa fondamentale avere accesso a risorse e strumenti che consentano alle famiglie di navigare in sicurezza nel vasto mondo digitale. A partire dalla protezione dei bambini dai contenuti inappropriati, arrivando alla gestione delle proprie informazioni personali, esistono numerosi modi per garantire una navigazione sicura online per tutta la famiglia.

Nel prosieguo dell’articolo, esploreremo le migliori risorse disponibili per le famiglie per proteggere la propria sicurezza e privacy online, fornendo consigli pratici, strumenti di controllo parentale, guide per la sicurezza online e altro ancora.

Strumenti di controllo parentale: i migliori strumenti e software disponibili

Con l’aumento dell’uso di dispositivi digitali da parte dei bambini e degli adolescenti, è diventato essenziale per i genitori trovare modi efficaci per proteggere i propri figli da contenuti inappropriati, interazioni rischiose e altre minacce online.

Fortunatamente, esistono numerosi strumenti e software progettati appositamente per aiutare i genitori in questo compito. Attraverso questi strumenti di controllo parentale, i genitori possono monitorare l’attività online dei loro figli, limitare l’accesso a contenuti nocivi e gestire il tempo trascorso sui dispositivi digitali.

Uno dei migliori strumenti di controllo parentale disponibili è il software di filtraggio del contenuto web. Questo tipo di software consente ai genitori di bloccare l’accesso a siti web considerati inappropriati o pericolosi per i loro figli. Utilizzando filtri basati su categorie di contenuti, i genitori possono impedire l’accesso a siti web che contengono pornografia, violenza, linguaggio inappropriato e altro ancora.

Oltre al filtraggio del contenuto web, ci sono anche strumenti di controllo parentale che consentono ai genitori di monitorare l’attività online dei loro figli in tempo reale. Questi strumenti possono fornire ai genitori informazioni dettagliate sull’uso di Internet dei loro figli, inclusi siti web visitati, app utilizzate e tempo trascorso online. Ciò consente ai genitori di essere consapevoli delle attività online dei loro figli e di intervenire se necessario.

Altri strumenti di controllo parentale includono funzionalità di limitazione del tempo di utilizzo dei dispositivi, che permettono ai genitori di impostare limiti di tempo per l’uso di Internet e delle app sui dispositivi dei loro figli. Questo può aiutare a prevenire l’eccessiva esposizione ai media digitali e promuovere uno stile di vita equilibrato e sano (benessere digitale).

Inoltre, molti strumenti di controllo parentale includono funzionalità di blocco delle app, che consentono ai genitori di bloccare l’accesso a determinate app sui dispositivi dei loro figli. Questo può essere utile per proteggere i bambini da app potenzialmente pericolose o inappropriate promuovendo un utilizzo responsabile dei dispositivi digitali.

Fra i principali ricordiamo:

Google Family Link

Google Family Link è un’applicazione gratuita disponibile per dispositivi Android e iOS che consente ai genitori di gestire e monitorare l’attività online dei loro figli in modo facile e sicuro.

Monitoraggio dell’attività online : Consente ai genitori di visualizzare l’attività online dei loro figli, inclusi i siti web visitati, le app utilizzate e il tempo trascorso sui dispositivi.

: Consente ai genitori di visualizzare l’attività online dei loro figli, inclusi i siti web visitati, le app utilizzate e il tempo trascorso sui dispositivi. Limitazione del tempo di utilizzo : Permette ai genitori di impostare limiti di tempo per l’uso dei dispositivi, comprese le restrizioni per specifiche app o categorie di app.

: Permette ai genitori di impostare limiti di tempo per l’uso dei dispositivi, comprese le restrizioni per specifiche app o categorie di app. Controllo degli acquisti: Consente ai genitori di approvare o bloccare gli acquisti di app e contenuti digitali sui dispositivi dei loro figli.

Consente ai genitori di approvare o bloccare gli acquisti di app e contenuti digitali sui dispositivi dei loro figli. Blocco dei dispositivi : Permette ai genitori di bloccare temporaneamente i dispositivi dei loro figli, ad esempio durante il tempo di studio o a letto.

: Permette ai genitori di bloccare temporaneamente i dispositivi dei loro figli, ad esempio durante il tempo di studio o a letto. Localizzazione e geofencing : Offre la possibilità di tracciare la posizione dei figli e di impostare zone di sicurezza, ricevendo notifiche quando i figli entrano o escono da queste zone.

: Offre la possibilità di tracciare la posizione dei figli e di impostare zone di sicurezza, ricevendo notifiche quando i figli entrano o escono da queste zone. Impostazioni di sicurezza e privacy : Consente ai genitori di impostare e controllare le impostazioni di sicurezza e privacy sui dispositivi dei loro figli, inclusi i filtri di ricerca e le autorizzazioni delle app.

: Consente ai genitori di impostare e controllare le impostazioni di sicurezza e privacy sui dispositivi dei loro figli, inclusi i filtri di ricerca e le autorizzazioni delle app. Consigli e rapporti: Fornisce consigli e suggerimenti per aiutare i genitori a mantenere i loro figli al sicuro online, oltre a report regolari sull’attività online dei figli.

Qustodio

Una valida alternativa ma a pagamento è rappresentata dal software QUSTODIO. Qustodio è un software completo di controllo parentale disponibile per diverse piattaforme, compresi dispositivi Windows, macOS, Android, iOS e Kindle. Offre una serie di funzionalità per aiutare i genitori a proteggere i loro figli online e a monitorare la loro attività digitale in modo efficace. Oltre a quanto già permette di fare Google Family Link Qustodio consente anche di monitorare le chiamate e i messaggi dei figli sui dispositivi Android oltreché avvisare i genitori in caso di attività online sospette o potenzialmente dannose da parte dei loro figli.

Risorse e consigli per proteggere privacy e sicurezza

Ecco una checklist di cybersecurity personale da utilizzare in modo proattivo per essere certi di seguire le best practice per una buona igiene informatica:

Mantenere le password sicure e protette

Evito di usare la stessa password per account diversi

Cambio le mie password regolarmente (a cadenza almeno semestrale)

Le mie password sono lunghe almeno 15 caratteri (idealmente anche di più)

Le mie password sono composte da una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, simboli e numeri inserite a caso (no parole di senso compiuto)

Cambio le password predefinite sui miei dispositivi Internet of Things (IoT)

Evito di scrivere le mie password o di condividerle con altri

Riepilogo su un quaderno cartaceo le password di ogni account familiare (servizio – account – password)

Autenticazione a più fattori

Tutti i miei account essenziali, ad esempio quelli delle app di email, social media o bancarie, sono protetti con l’autenticazione a più fattori (MFA) tramite un’app come Google Authenticator o Authy

Salvo i codici di backup MFA nel mio strumento per la gestione delle password o in alternativa sul mio quaderno cartaceo delle password.

Effettuare regolarmente il backup dei dati

Tengo i file al sicuro e li proteggo dalla perdita di dati eseguendo un backup dei file essenziali offline, su un disco rigido esterno e/o nel cloud.

Protezione della privacy

Non pubblico informazioni private come il mio indirizzo di casa, immagini private, il numero di telefono o i numeri delle carte di credito pubblicamente sui social media

Ho controllato le impostazioni di privacy dei miei social media e mi sono assicurato che siano configurate su un livello con cui mi sento a mio agio

dei miei social media e mi sono assicurato che siano configurate su un livello con cui mi sento a mio agio Evito di partecipare a quiz, giochi o sondaggi sui social media che chiedono informazioni personali sensibili

Presto attenzione alle autorizzazioni che accetto per tutte le app che uso

Tengo il computer e il telefono bloccati con una password o un PIN

Sto attento a non divulgare informazioni private quando utilizzo il Wi-Fi pubblico

Sono consapevole che utilizzare una rete privata virtuale (VPN), soprattutto quando uso il Wi-Fi pubblico, consente di ottimizzare la protezione della privacy

Verifico che ogni transazione online venga eseguita tramite un sito Web sicuro, il cui URL inizia con https:// e non con http://, e che a sinistra della barra degli indirizzi sia presente l’icona di un lucchetto

Condivido le informazioni sulla privacy online con la mia famiglia e i miei amici perché anche la loro esperienza di navigazione sia sicura

Aggiornamento di app, software e firmware

Aggiorno regolarmente le app, i browser Web, i sistemi operativi e il firmware per essere certo di usare le versioni più recenti, che hanno eliminato o corretto i possibili problemi di sicurezza

Ove possibile, ho configurato le funzionalità necessarie per eseguire gli aggiornamenti automatici del software

Elimino le app che non uso più

Scarico le app solo da fonti affidabili o ufficiali

Protezione dei router

Ho cambiato il nome predefinito del mio Wi-Fi domestico

Ho cambiato nome utente e password del mio router

Mantengo aggiornato il firmware

Ho disabilitato accesso remoto, Universal Plug and Play e Wi-Fi Protected Setup

Ho configurato una rete separata per gli ospiti

Ho verificato che il mio router consenta il criptaggio WPA2 o WPA3 per proteggere la privacy delle informazioni inviate tramite la mia rete

Protezione da attacchi di ingegneria sociale

Evito di fare clic su link sospetti o di cui non sono sicuro

Evito di aprire e-mail che sembrano sospette

Evito di scaricare allegati sospetti da e-mail o messaggi di testo di cui non conosco la provenienza

Non faccio clic su annunci che promettono denaro, premi o sconti gratuiti

Criptaggio dei dispositivi

Cripto i dispositivi e gli altri supporti contenenti dati sensibili, inclusi laptop, tablet, smartphone, unità rimovibili, nastri di backup e spazio di archiviazione cloud

Gestione dei propri dispositivi usati

Prima di gettare o vendere un computer, un tablet o uno smartphone, verifico di aver pulito con specifiche APP l’unità di memoria per evitare che altri possano accedere alle mie informazioni personali.

Meglio se ciascun dispositivo digitale resta nella sfera famigliare e non viene ceduto a terzi.

Implementazione di una protezione antivirus a pagamento

Nel caso abbia un utilizzo su dispositivi ANDROID installo un software antivirus dotato di protezione in tempo reale che cerca e rimuove virus informatici e altro software dannoso (versione premium a pagamento)

Mantengo aggiornato il software antivirus

Corsi e materiali per comprendere i rischi digitali e ad adottare comportamenti sicuri

Nell’era digitale sempre più pervasiva in cui viviamo, la sicurezza online è diventata una priorità fondamentale per le famiglie. Con un numero crescente di minacce digitali come malware, phishing e cyberbullismo, è essenziale che le famiglie comprendano i rischi digitali e adottino comportamenti sicuri online. In risposta a questa esigenza, la formazione sulla cybersecurity familiare si sta rapidamente diffondendo come una risorsa essenziale per educare e proteggere le famiglie nel mondo digitale. La formazione sulla cybersecurity familiare rappresenta un’opportunità preziosa per tutte le famiglie di proteggere sé stesse e i propri cari nel mondo digitale in continua evoluzione. Attraverso l’educazione e la consapevolezza, le famiglie possono ridurre i rischi digitali e adottare comportamenti sicuri online. Investire nella sicurezza digitale della propria famiglia è un passo importante per garantire una navigazione sicura e responsabile nel vasto mondo digitale.

Il primo passo per proteggere la famiglia nel mondo digitale è comprendere i rischi digitali. I corsi di formazione sulla cybersecurity familiare offrono una panoramica completa dei principali rischi online, tra cui phishing, truffe, violazioni della privacy e cyberbullismo. Attraverso lezioni interattive e materiale educativo approfondito, i partecipanti acquisiscono una comprensione approfondita delle minacce digitali e imparano come identificarle e affrontarle in modo efficace.

Community e supporto: risorse per connettersi con altre famiglie e condividere esperienze e consigli

Una delle principali risorse per la community e il supporto nella navigazione sicura online è rappresentata dalle piattaforme di social media e forum online dedicati alla sicurezza digitale delle famiglie. Questi luoghi offrono un ambiente sicuro e protetto in cui le famiglie possono connettersi con altre persone che condividono le stesse preoccupazioni e interessi. Attraverso la condivisione di esperienze personali, consigli pratici e risorse utili, le famiglie possono creare connessioni significative e solidali che favoriscono una navigazione più sicura nel mondo digitale.

Le risorse per la community e il supporto offrono alle famiglie l’opportunità di scambiare esperienze e consigli sulla navigazione sicura online. Questo scambio di informazioni permette alle famiglie di imparare dagli altri e di beneficiare della conoscenza collettiva della community. Attraverso discussioni online, gruppi di supporto e webinar, le famiglie possono condividere le proprie sfide, successi e strategie per affrontare i rischi digitali e proteggere la propria sicurezza online.

Fra le principali realtà nazionali cui rivolgersi ricordiamo:

Associazione Italiana Genitori (AGE – sito web: www.age.it )

Movimento Italiano Genitori (MOIGE – sito web: www.moige.it )

Conclusioni

Proteggere la famiglia nell’era digitale richiede un approccio olistico che comprenda l’uso di strumenti di controllo parentale, guide pratiche per la sicurezza online, formazione sulla cybersecurity familiare e supporto della community. Investire nelle risorse disponibili per una navigazione sicura online è fondamentale per garantire la protezione e il benessere della propria famiglia nel vasto mondo digitale in cui viviamo.

