Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale vale 1,24 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 33% rispetto ai 935 milioni del 2024, con proiezioni che superano i 2,5 miliardi entro il 2028. Allo stesso tempo, oltre il 50% degli italiani si dichiara preoccupato per l’avvento delle nuove tecnologie e circa il 60% ritiene di non possedere competenze digitali adeguate per affrontare la trasformazione in corso. Tra questi due dati si apre lo spazio del nuovo rapporto L’IA nel mercato del lavoro italiano – Professioni, modelli di adozione e la sfida della formazione, realizzato da Anitec-Assinform in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, diretto da Stefano Sacchi.
rapporto Anitec-Assinform
AI nelle imprese italiane, la formazione non tiene il passo
L’intelligenza artificiale accelera nelle imprese italiane, ma il sistema produttivo e formativo procede ancora in modo diseguale. Il nuovo rapporto di Anitec-Assinform e Politecnico di Torino mostra crescita, ritardi strutturali e una serie di proposte per evitare che l’innovazione allarghi i divari
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