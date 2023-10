Strumenti di IA: le potenzialità di ChatGPT in ufficio

Con l’arrivo di tecnologie come ChatGPT e l’utilizzo dell’IA su larghissima scala in ufficio, sembra che in moltissimi si rivolgano direttamente a strumenti conversazionali, per ottenere risposte alle domande, accelerare e migliorare le proprie attività (anche) lavorative.

Le richieste spaziano dall’elaborazione di interi articoli (scrivere un testo, riassumere un

documento, chiedere informazioni su un argomento eccetera) fino a capire i dettagli di una specifica riga di codice.

La potenza e la versatilità dei risultati ottenuti da questa tecnologia sono semplicemente sorprendenti ed erano, per certi versi, inimmaginabili fino a poco tempo fa.

Mentre stiamo ancora cercando di comprendere appieno come integrare efficacemente questa nuova ondata di tecnologia nei nostri flussi di lavoro quotidiani, una cosa è ormai chiara: gli strumenti che si basano sull’intelligenza artificiale stanno iniziando a ridefinire le regole del gioco lavorativo.

Ottimizzare le operazioni quotidiane in ufficio, risparmiare tempo prezioso e generare idee innovative / creative sono alcuni degli obiettivi dichiarati da decine di software disponibili per tutti.

Ecco come i diversi ambiti lavorativi stanno affrontando l’avvento dell’IA in ufficio e come possiamo sfruttare la tecnologia già oggi.

Chatbot: ChatGPT, Bard, HuggingChat

Tra tutte le categorie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, i chatbot sono quelli che hanno avvicinato maggiormente (e più velocemente) questa tecnologia al grande

pubblico. L’interazione con un chatbot AI apre le porte a conversazioni fluide e naturali con modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, Bard e HuggingChat.

Questa categoria di strumenti offre molto più di una semplice risposta automatica: i chatbot consentono di interagire in modo più umano con le macchine, ponendo domande e ricevendo risposte in un formato di conversazione dinamica.

L’utilizzo dei chatbot presenta numerose potenzialità. Oltre a rispondere a domande dirette, possono svolgere un ruolo fondamentale in vari contesti lavorativi:

supporto al cliente avanzato: grazie alla loro capacità di analisi del linguaggio naturale, possono comprendere le richieste dei clienti e fornire risposte immediate, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza complessiva;

grazie alla loro capacità di analisi del linguaggio naturale, possono comprendere le richieste dei clienti e fornire risposte immediate, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza complessiva; automazione dei processi interni : i chatbot possono essere addestrati per eseguire attività interne, come la generazione di report, la pianificazione di riunioni o l’invio di notifiche. Questo contribuisce a liberare il tempo dei dipendenti per compiti più strategici.

: i chatbot possono essere addestrati per eseguire attività interne, come la generazione di report, la pianificazione di riunioni o l’invio di notifiche. Questo contribuisce a liberare il tempo dei dipendenti per compiti più strategici. guida all’apprendimento : nell’ambito dell’istruzione o della formazione aziendale, i chatbot possono fungere da tutor virtuali, guidando gli utenti attraverso materiali didattici e rispondendo alle domande in tempo reale;

: nell’ambito dell’istruzione o della formazione aziendale, i chatbot possono fungere da tutor virtuali, guidando gli utenti attraverso materiali didattici e rispondendo alle domande in tempo reale; ricerca di Informazioni: i chatbot possono essere utilizzati per cercare informazioni all’interno di database aziendali o in rete, restituendo risultati pertinenti in modo rapido ed efficiente.

Jasper, Copy.ai, Anyword: creazione di contenuti per superare il blocco dello scrittore

L’immagine di un autore che affronta il temuto “blocco dello scrittore” è diventata iconica. Infatti stati realizzati film che esplorano la frustrante lotta per trovare le parole giuste. Ma ora, grazie a nuovi tipi di assistenti creativi, quella sfida potrebbe diventare un problema del passato.

Strumenti come Jasper, Copy.ai e Anyword stanno entrando in scena per rompere le barriere della creatività e aiutare a liberare potenziale creativo.

L’innovazione nel campo della creazione di contenuti ruota attorno a modelli AI che agiscono come coautori virtuali.

Si può immaginare di avere un compagno di scrittura virtuale in grado di assisterci nella stesura delle prime bozze, suggerendo frasi, varianti e addirittura intere sezioni. Questo processo collaborativo non solo accelera la scrittura, ma può anche aprire nuove prospettive creative.

Le app come Jasper, Copy.ai e Anyword sfruttano modelli AI addestrati su una vasta quantità di testi per comprendere gli stili di scrittura e generare contenuti in modo coerente. Oltre a fungere da collaboratori creativi, possono essere utilizzati per diverse finalità creative:

generazione di idee : superare il “vuoto” iniziale, generando idee iniziali per articoli, storie o campagne pubblicitarie;

: superare il “vuoto” iniziale, generando idee iniziali per articoli, storie o campagne pubblicitarie; personalizzazione del tono della voce : adattare lo stile e il tono del testo in base all’audience o al contesto, contribuendo a creare un impatto emotivo più forte;

: adattare lo stile e il tono del testo in base all’audience o al contesto, contribuendo a creare un impatto emotivo più forte; creazione di variazioni: ottenere rapidamente diverse varianti di un testo, ideali per testare diversi approcci o titoli.

Miglioramento del testo: Grammarly, Wordtune, ProWritingAid

Sebbene il controllo ortografico sia una funzione che conosciamo (e utilizziamo) da tempo, l’intelligenza artificiale sta portando questa capacità a nuovi livelli molto interessanti.

Strumenti avanzati come Grammarly, Wordtune e ProWritingAid non solo individuano gli errori ortografici, ma riescono anche ad immergersi nel tessuto profondo del testo, analizzando strutture, toni e complessità linguistiche. Il risultato che si ottiene è una scrittura più ricca, efficace e coinvolgente.

Le app di miglioramento del testo basate sull’IA non si limitano a correggere errori ovvi, ora sono in grado di:

analizzare il contesto : oltre a considerare singole parole, queste app esaminano il contesto in cui sono utilizzate. Riescono a comprendere la relazione tra le parole e suggerire modifiche che migliorano la coerenza del testo;

: oltre a considerare singole parole, queste app esaminano il contesto in cui sono utilizzate. Riescono a comprendere la relazione tra le parole e suggerire modifiche che migliorano la coerenza del testo; rilevare tonalità e intenzioni : questi strumenti non solo si preoccupano dell’accuratezza tecnica, ma anche dell’intenzione emotiva del testo. Possono suggerire cambiamenti per adattare il tono, per esempio rendendo il linguaggio più formale o informale in base al target;

: questi strumenti non solo si preoccupano dell’accuratezza tecnica, ma anche dell’intenzione emotiva del testo. Possono suggerire cambiamenti per adattare il tono, per esempio rendendo il linguaggio più formale o informale in base al target; ottimizzare la chiarezza: le app di miglioramento del testo ora lavorano per rendere la scrittura più chiara e diretta. Identificano frasi complesse o ambigue e suggeriscono riformulazioni per migliorare la comprensione.

L’intelligenza artificiale ha aperto nuove strade nel processo di scrittura. L’uso di queste app non è solo una questione di correzione meccanica, ma di miglioramento dell’espressione e dell’impatto che si può ottenere. Stanno diventando alleate preziose sia per i professionisti che per gli scrittori occasionali.

Creazione di video: Descript, Wondershare Filmora, Runway

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale non si ferma alla sfera del testo e sta influenzando anche il mondo dei video. Sebbene la creazione di video completamente generati dall’IA sia ancora in fase di sviluppo, è emersa una nuova generazione di strumenti che sono in grado si sfruttare l’intelligenza artificiale per trasformare, ottimizzare e arricchire le produzioni video in modi sorprendenti.

Le applicazioni di intelligenza artificiale per i video non si limitano al mero montaggio.

Strumenti come Descript, Wondershare Filmora e Runway vanno oltre e consentono:

ottimizzazione automatica : questi strumenti analizzano il materiale video per suggerire miglioramenti, come regolazioni di colore, correzione dell’illuminazione o stabilizzazione dell’immagine, contribuendo a rendere ogni fotogramma più professionale

: questi strumenti analizzano il materiale video per suggerire miglioramenti, come regolazioni di colore, correzione dell’illuminazione o stabilizzazione dell’immagine, contribuendo a rendere ogni fotogramma più professionale ritocco e rimozione di sfondi : l’IA può isolare automaticamente soggetti dai loro sfondi, consentendo di applicare effetti speciali o sostituire gli sfondi in modo incredibilmente accurato;

: l’IA può isolare automaticamente soggetti dai loro sfondi, consentendo di applicare effetti speciali o sostituire gli sfondi in modo incredibilmente accurato; innovazione creativa: alcuni strumenti consentono di generare nuovi elementi visivi all’interno dei video. Per esempio, possono creare nuove immagini o oggetti da inserire in ciascun fotogramma, aprendo nuove possibilità creative.

Di conseguenza, l’utilizzo dell’IA nell’editing video offre una serie di vantaggi significativi:

risparmio di tempo : la correzione manuale di dettagli come l’illuminazione o l’orientamento richiede tempo. L’IA semplifica il processo automatizzando queste attività, consentendo agli editori di concentrarsi su aspetti più creativi

: la correzione manuale di dettagli come l’illuminazione o l’orientamento richiede tempo. L’IA semplifica il processo automatizzando queste attività, consentendo agli editori di concentrarsi su aspetti più creativi qualità migliorata : gli strumenti AI migliorano la qualità visiva dei video, rendendoli più accattivanti e professionali;

: gli strumenti AI migliorano la qualità visiva dei video, rendendoli più accattivanti e professionali; esplorare nuove idee: l’IA può ispirare nuovi concetti visivi attraverso l’aggiunta di elementi inaspettati o l’applicazione di effetti unici.

Generazione di immagini: Dall·E 2, Midjourney, Stable Diffusion

Nel mondo dell’arte visuale, l’intelligenza artificiale sta aprendo nuovi orizzonti creativi attraverso la generazione di immagini. Strumenti come DALL·E 2, Midjourney e Stable Diffusion stanno sfidando le nostre percezioni e stimolando la creatività in modi mai prima d’ora immaginati.

DALL·E 2 e le immagini da un testo

L’IA ha fatto un salto straordinario con DALL·E 2, un modello di generazione di immagini che accetta testo come input e restituisce immagini corrispondenti.

Basta una descrizione o una frase per dare vita a un’immagine. Questo apre porte sorprendenti per artisti, designer e creativi di ogni genere, consentendo di esprimere concetti e idee attraverso l’immagine visiva.

Midjourney e la sperimentazione creativa

Midjourney è un altro strumento che affascina per la sua capacità di prendere un’idea astratta e trasformarla in un’immagine tangibile. La sua abilità nel “tradurre” emozioni, concetti o astrazioni in una rappresentazione visiva può ispirare idee completamente nuove e inaspettate.

Stable Diffusion e la guida dell’IA alla pittura

Stable Diffusion offre una prospettiva affascinante: l’IA come partner nello sviluppo artistico.

Attraverso l’interazione tra l’artista e l’IA, questo strumento può suggerire direzioni, stili o dettagli per guidare il processo creativo della pittura. L’IA non sostituisce la creatività umana, ma ne amplifica le potenzialità.

Quando parliamo della generazione di immagini attraverso l’IA non trattiamo solo del risultato visivo, ma anche del processo che sottintende:

esplorazione creativa: questi strumenti consentono di esplorare nuovi concetti visivi,

spingendo oltre i limiti della nostra immaginazione;

sfida delle percezioni: la generazione di immagini basata sull’IA può sfidare le nostre percezioni e offrire un nuovo modo di interpretare e rappresentare il mondo;

collaborazione creativa: l’interazione tra creatività umana e IA è un dialogo che può portare a risultati sorprendenti, mostrando come le macchine possono aiutare gli artisti a realizzare le loro visioni.

In definitiva, mentre una “foto vale più di mille parole”, l’IA sta dimostrando di essere un’ottima alleata come co-creatrice di immagini straordinarie.

App di trascrizione e assistenti riunioni: Fireflies, Airgram, Krisp

Nel mondo degli affari, le riunioni sono spesso il luogo dove le idee prendono vita e vengono prese le decisioni.

Tuttavia prendere appunti (in maniera coerente) durante queste riunioni può diventare complicato.

In questo ambito entrano in gioco le app di trascrizione e gli assistenti alle riunioni basati sull’IA, come Fireflies, Airgram e Krisp.

Questo tipo di app sono immaginabili come segretari virtuali che catturano ogni parola pronunciata e la trasformano in testo digitale. Questo ha un impatto significativo sul processo decisionale e sulla comunicazione aziendale:

Focus su ascolto attivo : l’eliminazione della necessità di prendere appunti ti consente di partecipare alle riunioni con una maggiore attenzione e presenza. Senza la distrazione dell’annotazione costante, puoi concentrarti su ciò che viene detto e contribuire attivamente alle discussioni;

: l’eliminazione della necessità di prendere appunti ti consente di partecipare alle riunioni con una maggiore attenzione e presenza. Senza la distrazione dell’annotazione costante, puoi concentrarti su ciò che viene detto e contribuire attivamente alle discussioni; dettagli : le trascrizioni generate dall’IA catturano ogni dettaglio, compresi i punti chiave, le opinioni degli intervenuti e le informazioni cruciali. Questo crea un registro dettagliato che può essere consultato in qualsiasi momento;

: le trascrizioni generate dall’IA catturano ogni dettaglio, compresi i punti chiave, le opinioni degli intervenuti e le informazioni cruciali. Questo crea un registro dettagliato che può essere consultato in qualsiasi momento; facilitare la condivisione: la possibilità di condividere le trascrizioni con i partecipanti o coloro che non hanno potuto partecipare alla riunione rende il processo di comunicazione più efficace e inclusivo.

Le app di trascrizione e assistenti alle riunioni basati sull’IA offrono vantaggi che si estendono oltre la durata effettiva della riunione:

analisi e riepilogo: la possibilità di sfogliare la trascrizione in un secondo momento ti consente di ottenere un riepilogo accurato degli argomenti discussi, delle decisioni prese e dei compiti assegnati.

generazione di azioni: attraverso l’analisi delle trascrizioni, è possibile identificare i passaggi successivi e pianificare azioni dettagliate in base alle discussioni della riunione.

Archiviazione dei dati: le trascrizioni possono essere archiviate e utilizzate come riferimento per future riunioni, garantendo continuità e coerenza nella comunicazione aziendale.

In sintesi, le app eliminano le distrazioni, catturano i dettagli in modo accurato e forniscono un’infrastruttura solida per il processo decisionale. Sono, di fatto, strumenti che non solo ottimizzano la comunicazione aziendale, ma che mirano a promuovere una cultura di partecipazione attiva e collaborativa.

Slide decks e presentazioni: Decktopus, Beautiful.ai, Slidesgo

Le presentazioni sono un’arte: rappresentano l’incrocio tra la presenza sul palco e l’aspetto visivo delle diapositive.

Una presentazione ben progettata e coinvolgente può amplificare il messaggio e far sì che il pubblico ne rimanga affascinato. In questo contesto, entrano in gioco strumenti basati sull’intelligenza artificiale come Decktopus, Beautiful.ai e Slidesgo, che promettono di semplificare e migliorare il processo di creazione di questo tipo di materiale.

Le app di creazione di slide basate sull’IA rappresentano un passo avanti nell’evoluzione delle presentazioni:

design intelligente : questi strumenti offrono modelli e design predefiniti ottimizzati dall’IA. Puoi ottenere risultati di design sorprendenti senza essere un esperto di grafica;

: questi strumenti offrono modelli e design predefiniti ottimizzati dall’IA. Puoi ottenere risultati di design sorprendenti senza essere un esperto di grafica; flusso narrativo : attraverso l’IA, puoi creare un flusso narrativo coerente e ben strutturato. Questi strumenti possono suggerire l’organizzazione delle diapositive e il posizionamento dei contenuti per massimizzare l’impatto;

: attraverso l’IA, puoi creare un flusso narrativo coerente e ben strutturato. Questi strumenti possono suggerire l’organizzazione delle diapositive e il posizionamento dei contenuti per massimizzare l’impatto; personalizzazione creativa: anche se basati su modelli, puoi personalizzare le diapositive secondo il tuo stile, aggiungendo contenuti unici e dando vita alla tua visione.

L’intelligenza artificiale nel processo di creazione delle diapositive offre vantaggi tangibili:

risparmio di tempo : creare presentazioni da zero richiede tempo e sforzo. L’IA semplifica il processo riducendo il tempo di creazione, consentendoti di concentrarti su altri aspetti cruciali della tua presentazione;

: creare presentazioni da zero richiede tempo e sforzo. L’IA semplifica il processo riducendo il tempo di creazione, consentendoti di concentrarti su altri aspetti cruciali della tua presentazione; coerenza visiva : mantenere la coerenza visiva in una presentazione può essere una sfida. I modelli basati sull’IA garantiscono che ogni diapositiva si adatti perfettamente al tema, allineando il design complessivo

: mantenere la coerenza visiva in una presentazione può essere una sfida. I modelli basati sull’IA garantiscono che ogni diapositiva si adatti perfettamente al tema, allineando il design complessivo design professionale: anche se non sei un designer, le tue presentazioni appariranno professionali grazie ai layout e ai design ottimizzati.

L’uso di strumenti come Decktopus, Beautiful.ai e Slidesgo consente di ottenere risultati visivi accattivanti con minor sforzo, liberando potenziale creativo e consentendo di concentrarsi sull’arte di comunicare efficacemente con il pubblico.

Conclusioni

Osservare, studiare, testare quanto le innovazioni legati ai temi dell’intelligenza artificiale è un viaggio entusiasmante, un’esplorazione in cui diventa possibile vedere confini sempre più ampi di ciò che diventa possibile fare. Tuttavia trovo sia essenziale ricordare quanto resti fondamentale il giudizio umano.

Tutti questi strumenti, basati sull’IA, offrono efficienza, stimolo creativo e nuovi punti di vista. Sono strumenti che possono esaltarci ma che richiedono sempre il (nostro) tocco personale.

L’utilizzo delle risorse di IA porta con sé sia opportunità che sfide. Uno dei rischi principali è cadere nella trappola di dedicare troppo tempo all’affinamento dei suggerimenti dati dall’IA: il segreto sta nell’affinare le abilità di selezione e modifica, in modo da mantenere un controllo consapevole sul prodotto finale.

Viviamo infatti in un mondo in cui la generazione di contenuti sembra senza limiti, così che l’abilità di modellare e rifinire diventa ancora più preziosa. Sapere cosa conservare e cosa eliminare è un’arte da conservare. Non solo per poter creare contenuti di alta qualità, ma anche e soprattutto per mantenere il nostro obiettivo.

È indubbio che, quando si utilizzano queste app, ci troviamo in un’esperienza che può essere sia divertente che utile. Possiamo sfruttare un incontro affascinante tra tecnologie all’avanguardia e la nostra creatività.

Fondamentale è tenere a mente che l’entusiasmo per l’IA deve essere equilibrato da un

approccio ragionato e centrato sugli obiettivi: attraverso l’equilibrio che dobbiamo trovare tra potenziale e controllo, mantenendo saldamente il timone della nostra espressione individuale, possiamo ottenere risultati straordinari.

Mentre l’IA può essere una guida preziosa, è la nostra visione e la nostra creatività che daranno forma e significato ai risultati che produciamo.