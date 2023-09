Uso etico e morale dell’intelligenza artificiale: il ruolo cruciale della Chiesa

Le nuove tecnologie digitali, con la punta di diamante rappresentata dall’intelligenza artificiale (IA), stanno plasmando la società moderna in modi senza precedenti.

La Chiesa nella società iper-connessa

Ciò ha generato una moltitudine di visioni, molte delle quali si rivelano distopiche, alimentate dalle preoccupazioni su come l’IA possa sostituire l’essere umano, provocando disoccupazione di massa o, nel peggiore dei casi, sfuggendo al controllo del suo creatore e distruggere o rendere schiavo il genere umano. Ma vi è una luce in fondo al tunnel: una prospettiva di speranza che può essere realizzata attraverso l’uso etico e morale delle nuove tecnologie. La Chiesa, da sempre vigile osservatrice dei progressi tecnologici, ha un ruolo fondamentale in questo passaggio.

Nella società iper-connessa di oggi, l’intelligenza artificiale non è un semplice strumento; si sta trasformando in un compagno sempre presente, un’entità con cui interagiamo su una base quasi costante. Questa onnipresenza digitale può creare disconnessioni, non solo tra noi e la natura, ma anche tra noi stessi. Tuttavia, la Chiesa, con la sua antica saggezza, può servire come un faro morale per navigare in queste acque incerte.

La Chiesa come faro per navigare nell’innovazione

L’Industria 5.0 è la quinta fase della rivoluzione industriale, un’epoca caratterizzata dall’integrazione tra l’uomo e la tecnologia. Mentre l’Industria 4.0 poneva l’accento sulla digitalizzazione e l’automazione, l’Industria 5.0 sottolinea il ritorno dell’uomo al centro del processo produttivo. Non si tratta più di sostituire l’uomo con le macchine, ma di farle lavorare insieme, sfruttando i vantaggi di entrambi.

Questa nuova era industriale mette l’accento su concetti come personalizzazione, sostenibilità, e l’importanza del tocco umano. L’intelligenza artificiale (IA) ha un ruolo cruciale in questo contesto, in quanto può analizzare e trattare enormi quantità di dati, migliorando la produttività e l’efficienza. Tuttavia, in un’epoca di Industria 5.0, l’IA viene utilizzata per migliorare le capacità umane, non per sostituirle.

Parallelamente, anche l’Unione Europea ha introdotto il concetto di “IA human-centric”, un approccio che mira a garantire che l’IA sia utilizzata in modo che rispetti i diritti umani e i valori democratici. L’IA human-centric si concentra sulla creazione di un’IA che beneficia le persone e la società, promuovendo il benessere individuale e collettivo.

In questo scenario in rapida evoluzione, la Chiesa Cattolica si è dimostrata ancora una volta pioniera. Come sottolineato da Heidi Campbell, la Chiesa è stata probabilmente la prima istituzione religiosa ad abbracciare Internet, creare un sito web e dettare una politica ufficiale sull’uso di Internet per i membri delle sue comunità.

Infatti, la lungimiranza della Chiesa nel comprendere la portata rivoluzionaria delle innovazioni tecnologiche non è una novità. La Chiesa ha colto in anticipo rispetto ad altre istituzioni del suo tempo la carica rivoluzionaria di invenzioni come la stampa, la radio, il cinema, la televisione. Il primo libro stampato è stato la Bibbia, un esempio lampante di come la Chiesa abbia capito e sfruttato la potenza della tecnologia sin dalle sue prime fasi.

L’importanza del dialogo tra fede e scienza

Lo stesso approccio proattivo e innovativo viene adottato oggi nei confronti dell’IA e dell’Industria 5.0. Riconoscendo l’importanza del connubio tra parte industriale ed umana, la Chiesa si impegna a promuovere un uso dell’IA che rispetti e valorizzi la dignità umana. Questo approccio è in linea con i principi dell’IA human-centric dell’UE, evidenziando una volta di più come la Chiesa sia sintonizzata con le tendenze più avanzate della tecnologia.

Per fare un esempio concreto, la Chiesa ha sottolineato l’importanza della formazione nell’IA, riconoscendo che l’educazione è fondamentale per garantire che le persone possano navigare in modo sicuro ed etico in un mondo sempre più digitalizzato. Inoltre, la Chiesa sostiene l’importanza della regolamentazione dell’IA, per garantire che le nuove tecnologie siano utilizzate in modo responsabile e benefico per l’umanità.

La Chiesa continua a essere un attore chiave nel dialogo tra tecnologia e società, promuovendo un uso etico e umano-centrico delle nuove tecnologie. In un’epoca di Industria 5.0 e IA, la Chiesa sottolinea l’importanza di mettere l’uomo al centro, sostenendo un approccio che valorizzi sia le capacità umane che quelle delle macchine.

Il Vaticano ha sempre espresso un interesse attivo per la tecnologia. Papa Francesco, in particolare, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra fede e scienza. Il suo messaggio, infatti, non è solo per i fedeli, ma per l’intera comunità globale, chiedendo un uso responsabile e umanistico dell’IA. Allo stesso tempo, la Chiesa si impegna ad educare il suo gregge, mettendo l’accento sull’importanza della formazione, dell’informazione e della pedagogia nell’utilizzo dell’IA.

L’importanza di un’IA umano-centrica: formazione e regolamentazione le parole chiave

Il Vaticano ha anche organizzato conferenze sull’etica dell’IA, invitando esperti da tutto il mondo per discutere e formulare linee guida etiche per l’uso delle nuove tecnologie. Questo sforzo è parte integrante dell’impegno della Chiesa a promuovere un futuro in cui l’IA è utilizzata per il bene comune e per l’umanità, passando da scenari (teorici) distopici a scenari (concreti) di speranza.

La Chiesa sostiene che l’IA dovrebbe sempre rispettare la dignità umana, la libertà e i diritti. In altre parole, l’IA dovrebbe essere “umano-centrica”, usata per migliorare la nostra vita, non per sostituirci. Ciò non significa negare l’innovazione, ma piuttosto orientare la tecnologia in un modo che promuova il bene comune.

Nella pratica, questo si traduce in due punti chiave: prima di tutto, la formazione. La Chiesa sostiene che tutti dovrebbero avere una comprensione di base dell’IA e delle sue implicazioni. Questo è essenziale per garantire che le persone possano prendere decisioni informate su come e quando utilizzare queste tecnologie. La seconda è l’educazione etica. L’IA ha un grande potenziale, ma se usata in modo improprio, può portare a conseguenze negative. L’educazione etica può aiutare a prevenire abusi, garantendo che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e rispettoso della dignità umana.

La Chiesa riconosce anche l’importanza della regolamentazione. L’IA non dovrebbe essere un territorio senza legge; invece, dovrebbero esserci norme e regolamenti che garantiscano il suo uso responsabile. Inoltre, queste norme dovrebbero essere formulate con un approccio democratico, coinvolgendo tutte le parti interessate, non solo le aziende di tecnologia o gli esperti di IA.

Nel delicato dialogo che si sviluppa tra le varie posizioni sul ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, la Chiesa può contribuire in maniera significativa offrendo la sua prospettiva umanistica. Infatti, la Chiesa promuove una visione dell’uomo come entità unica e irripetibile, portatrice di una dignità intrinseca che va sempre rispettata.

È importante sottolineare, però, che per affrontare in modo costruttivo le questioni poste dall’avvento dell’IA, occorre trovare un punto di equilibrio tra le varie posizioni. Non si tratta di scegliere tra la totale accettazione o il totale rifiuto dell’IA, ma di identificare un sottoinsieme comune che possa rappresentare un terreno fertile per una discussione produttiva e per il progresso.

Conclusioni

La Chiesa, attraverso la sua lunga storia di dialogo e mediazione, può svolgere un ruolo chiave in questo processo. Essa può contribuire a delineare i principi etici che devono guidare l’uso dell’IA, mettendo in risalto l’importanza della dignità umana, della giustizia sociale e del bene comune. Allo stesso tempo, può portare alla luce le implicazioni spirituali dell’IA, incoraggiando una riflessione più profonda sulle questioni di senso e di significato che emergono in questo contesto.

Tuttavia, il dialogo non deve essere limitato alla Chiesa (ovviamente non parliamo solo di quella cattolica) o agli esperti di IA. Per trovare un punto di equilibrio, è essenziale coinvolgere tutte le parti interessate: i responsabili politici, gli sviluppatori di IA, i cittadini comuni, le organizzazioni della società civile e così via. Solo attraverso un dialogo ampio e inclusivo è possibile definire con chiarezza le problematiche e individuare le soluzioni più adeguate.

In conclusione, l’IA e le nuove tecnologie rappresentano una sfida complessa che richiede una risposta equilibrata e multidimensionale. La Chiesa, con la sua prospettiva umanistica e la sua esperienza di dialogo, può contribuire significativamente a questo processo. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui l’IA è una forza per il bene, un alleato dell’uomo piuttosto che un potenziale pericolo.