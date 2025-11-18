Bonus elettrodomestici su AppIO, guida al click day: come ottenere il voucher

Il click day per il bonus elettrodomestici si è aperto il 18 novembre alle 7 e sin dal primo minuto AppIO ha restituito ad alcuni utenti problemi d’accesso al servizio per richiedere l’incentivo, rendendo impossibile la procedura. Del resto, il bonus ha rappresentato un’occasione concreta di risparmio per molte famiglie e milioni di potenziali beneficiari si sono preparati a richiedere il contributo, disponibile fino a esaurimento fondi.

L’incentivo punta a sostenere l’acquisto di prodotti a basso impatto ambientale e realizzati in stabilimenti all’interno dell’Unione europea, con l’obiettivo di coniugare sostegno ai consumi, attenzione all’ambiente e valorizzazione della produzione europea.

Dalle ore 7 è stato possibile inviare le domande tramite AppIO e procedere agli acquisti sfruttando il contributo dedicato. Sul sito ioapp.it/onuselettrodomestici.it era già stato reso disponibile nei giorni scorsi l’elenco – destinato ad arricchirsi progressivamente – dei dispositivi che possono beneficiare dell’agevolazione: sono esclusivamente prodotti realizzati in stabilimenti situati all’interno dell’Unione europea. Al momento i modelli presenti in lista sono quasi 6mila, precisamente 5.948. Di seguito tutti i dettagli da conoscere.

Alle 7 in punto di martedì 18 novembre, AgendaDigitale.eu ha provato ad accedere alla misura tramite AppIo, ma senza successo: pochi minuti prima il link al bonus elettrodomestici funzionava ma, ovviamente non essendo ancora l’orario giusto, rimandava a una schermata in cui si diceva che non era ancora il momento.

Alle 7 invece è comparso un messaggio di errore quando si cercava di accedere all’incentivo. Alle 7:10 l’app dava errore anche nella schermata iniziale, senza nemmeno cercare di accedere all’incentivo.

Che cos’è il bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici è un sostegno economico pensato per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi con modelli a elevata efficienza energetica, ridurre i consumi e contribuire agli obiettivi di sostenibilità e transizione energetica.

Bonus elettrodomestici, il valore dei voucher

Il contributo viene erogato sotto forma di voucher e copre fino al 30% del prezzo di acquisto, entro i seguenti limiti massimi:

100 euro per ciascun nucleo familiare

200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui

Il voucher viene intestato a un soggetto maggiorenne, e può essere utilizzata presso il rivenditore per comprare un solo elettrodomestico per ogni famiglia anagrafica.

I marchi ammessi al bonus elettrodomestici

Attualmente la piattaforma raccoglie l’offerta di 30 marchi, caricata dai produttori che hanno già aderito all’iniziativa. I brand presenti sono:

Aeg

Beko

Bertazzoni

Blg

Bosch

De’Longhi / DELONGHI

Electrolux

Elica

Gaggenau

Galvamet

Glemgas

Hotpoint

Hotpoint-Ariston

Ignis

Indesit

Jetair

La Germania

La Germania 1882

LG Electronics

Miele

Miele & Cie. KG

Neff

Samsung

Sangiorgio

Shock

Siemens

Smeg

Turboair

Whirlpool

Quali elettrodomestici acquistare col bonus

Rientrano nel perimetro del bonus esclusivamente i grandi elettrodomestici ad alto rendimento energetico individuati dall’art. 3 del decreto interministeriale del 3 settembre 2025, classificati in base alla rispettiva categoria di prodotto.

In particolare, le tipologie di elettrodomestici ammesse al contributo sono sette e riguardano prodotti per refrigerazione, cottura e lavaggio:

Frigoriferi

Asciugatrici

Cappe aspiranti

Forni

Lavasciuga

Lavastoviglie

Lavatrici

Piani cottura

Il catalogo attualmente disponibile risulta articolato come segue:

566 frigoriferi

161 asciugatrici

1.110 cappe aspiranti

1.659 forni

38 lavasciuga

592 lavastoviglie

441 lavatrici

1.381 piani cottura

Bonus elettrodomestici ed efficienza energetica

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, l’offerta si concentra in particolare su:

2.162 modelli in classe A

741 modelli in classe A+

564 modelli in classe B

Come fare domanda per il bonus elettrodomestici

Possono presentare domanda tutti i consumatori: maggiorenni residenti in Italia in possesso di Spid oppure Carta d’identità elettronica (CIE)

Le richieste possono essere inoltrate tramite: app IO area riservata sul sito bonuselettrodomestici.it/utente

(entrambi i canali sono gestiti da PagoPA S.p.A.)



Come ottenere il bonus elettrodomestici

I passaggi principali per ottenere il bonus sono:

Scelta del vecchio elettrodomestico Identificare l’apparecchio che si intende sostituire perché datato o con consumi elevati.

Invio della domanda tramite IO Aggiornare l’app IO Accedere alla sezione “Servizi” Selezionare “Bonus Elettrodomestici” Compilare il modulo guidato con i dati richiesti

Verifica e comunicazione dell’esito Una volta effettuati i controlli sui requisiti, l’esito (positivo o negativo) viene comunicato direttamente sull’app IO.



Come usare il voucher bonus elettrodomestici

In caso di approvazione, il voucher digitale viene inserito nel Portafoglio dell’app IO. Il buono ha una validità di 15 giorni solari. Se non utilizzato entro le 23:59 del quindicesimo giorno, il voucher si annulla automaticamente.

Quando si va ad acquistare il nuovo elettrodomestico

bisogna fornire il codice del voucher

potrebbe essere richiesto anche il codice fiscale.

Cosa succede se non si utilizza il voucher

Se il buono scade senza essere stato utilizzato: