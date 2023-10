ASD, qual è il limite per riscuotere somme in contanti

DOMANDA

Sa dirmi quale sia la somma massima che una ASD può riscuotere in contanti? Esempio: abbiamo emesso una fattura pubblicitaria di euro 2.500, possiamo riscuotere, ricevendo in periodi frazionati e in contanti 500 euro per cinque volte e rilasciando poi una ricevuta unica a firma del responsabile dell’ASD? Grazie infinite

Chiaro che possiamo pagare in contanti fino a 1000 euro, ma non si comprende quale sia il tetto massimo della riscossione in contanti.

RISPOSTA

Le norme attualmente in vigore vietano i pagamenti in contanti per importi superiori a 5.000 euro. Il trasferimento di denaro contante che eccede il limite di 5.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla menzionata soglia e che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, il MEF ha avuto modo di precisare che la soglia è riferita al valore da trasferire. “…pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.” In caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento. In ogni caso le suggerisco sempre di evitare il ricorso al danaro in contanti perché – a mio modesto avviso – non offre alcuna tracciabilità delle somme e il suo utilizzo potrebbe essere la conseguenza di operazioni “in nero”, soprattutto nel settore pubblicitario e delle sponsorizzazioni.

