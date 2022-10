Bonus edilizia, come fruirne se si riceve una fattura cartacea

DOMANDA

Sto effettuando una ristrutturazione edilizia di un mio alloggio e vorrei cedere i miei crediti alle poste. La ditta che ha effettuato i lavori di tinteggiatura e divisione degli ambienti in cartongesso, mi ha emesso fattura cartacea in regime forfettario. I miei dubbi in merito a questa fattura sono due. Il primo e se con questo tipo di fattura segue fattura elettronica. Il secondo e se con questo tipo di fattura riesco a godere dei benefici della cessione del credito nei confronti delle Poste essendo io il diretto cessionario.

La fattura emessa dai soggetti forfettari può essere analogica, a condizione che nell’anno precedente non abbiamo superato i 25.000 euro di volume d’affari. Ciò non toglie che il soggetto forfettario possa rinunziare all’esonero ed emettere fattura elettronica. I bonus fiscali fruibili sotto forma di credito d’imposta non sono condizionati alla esistenza della fattura elettronica.

