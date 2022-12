Come annullare note di credito erroneamente emesse

DOMANDA

Ho emesso le fatture numero 32 e 33 del 22-11-2022, in acconto alle prestazioni in due cantieri. Dopo averle emesse, mi sono accorto che entrambe riportavano la dicitura saldo, anziché acconto, perciò ho emesso quelle che per me erano due note di credito, le numero NC2 e NC3. Successivamente ho emesso le fatture numero 35 e 36 del 22-01-2022. Il committente mi chiama e dice che in quei cantieri ha operato come beta srl, perciò di annullare le fatture e rifarle correttamente. Quindi creo i documenti numero NC4 e NC5, per annullare le fatture numero 35 e numero 36; le fatture (finalmente corrette) n. 37 e n. 38 del 25-11-2022. Pensavo fosse finita lì. Mi richiama il Committente e dice che i documenti NC2, NC3, NC4 e NC5 sono errati, in quanto, sebbene a valori negativi, riportano il codice “TD01 (fattura)” anziché il codice “TD04 (nota di credito)”, perciò di annullare questi documenti e provvedere ad emettere le corrette note di credito per le fatture n. 32, n. 33, n. 35 e n. 36. Pertanto ho emesso le seguenti note di credito con codice TD04:

– NC6, Fattura collegata n. 32 del 22-11-2022

– NC7, Fattura collegata n. 33 del 22-11-2022

– NC8, Fattura collegata n. 35 del 22-11-2022

– NC9, Fattura collegata n. 36 del 22-11-2022

Dopodiché, rimanendo da annullare i documenti NC2, NC3, NC4 e NC5 (usciti con codice TD01), ho emesso i seguenti (il software gestionale non consente di emettere documenti TD04 con valori negativi):

– NC10, Fattura collegata n. NC2 del 22-11-2022

– NC11, Fattura collegata n. NC3 del 22-11-2022

– NC12, Fattura collegata n. NC4 del 25-11-2022

– NC13, Fattura collegata n. NC5 del 25-11-2022

Il Committente dice non va bene ancora, che questi documenti NC2, NC3, NC4 e NC5 (usciti con codice TD01) vanno annullati in altro modo ma che non sa come fare. In sostanza, contabilizzando i documenti fiscali, risulta che sono io a dovere soldi al committente. Per favore, saprebbe indicarmi una soluzione?

RISPOSTA

La domanda è molto articolata e contiene affermazioni che vanno analizzate singolarmente. Non mi trovo d’accordo con la rigidità del cliente nel ritenere che la nota di credito non possa essere emessa con un documento TD01 (fattura) con gli importi in negativo. Io avrei dato prevalenza alla sostanza e meno alla forma, considerando che comunque la descrizione e il segno delle operazioni erano congrui rispetto ai fatti. Comunque, Lei a questo punto Lei si trova con 4 fatture errate (le prime due per errata descrizione della operazione e le altre due per errata intestazione) e 4 note di credito errate o, quanto meno, presunte tali (in quanto emesse con TD01 invece che con TD04). Dopo avere annullato le 4 fatture 32/33/35/36 (operazione che sembra andata a buon fine) Lei avrebbe dovuto annullare i documenti NC2, NC3 NC4 ed NC5, e lo ha fatto con altrettante note di credito. E qui sta il problema. Infatti lei non può annullare un documento TD01 emesso col segno negativo (NC2, NC3, NC4 ed NC5) con una nota di credito, perché il tipo documento TD04 viene interpretato dal SDI sempre in valore assoluto, quindi con segno negativo, opposto a quello positivo, generalmente indicato sui documenti TD01. Un mondo per annullare i documenti TD01 emessi col segno negativo potrebbe essere quindi la emissione di note di addebito TD05 (con segno positivo). La ragione per cui il TD04 viene “forzato” comunque con segno positivo non si rileva in alcuna regola tecnica, ma da una intesa tra Assosoftware e Agenzia Entrate

