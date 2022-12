Documento fiscale da un ente estero, cosa fare

DOMANDA

Buongiorno, un istituto comprensivo deve procedere al pagamento della fattura di un ente che fornisce un corso di formazione per il progetto Erasmus. L’ente è estero, ma ha sede all’interno dell’Unione Europea. Dobbiamo richiedere la fattura elettronica oppure le procedure sono diverse?

RISPOSTA

L’ente estero deve emettere il documento fiscale a cui è obbligato in relazione al suo paese di residenza, voi non avete obblighi di alcun genere, ma semplicemente comunicare che non agite nell’esercizio di imprese, arti o professioni e non siete titolari di partita IVA, in modo che l’operazione possa eventualmente essere assoggettata ad IVA nel paese Europeo in conformità a quanto previsto nell’articolo 7-ter del DPR 633/1972.

