Emissione fatture con td01 invece che td24: cosa succede

DOMANDA

Buongiorno, mi sono accorto di avere sempre emesso fatture differite con il codice TD01. Nelle fatture sono sempre indicate le date e i numeri ddt. Sono sanzionabile?

RISPOSTA

Il problema non sta tanto nell’errore del tipo documento indicato, quanto nella tempistica di trasmissione delle fatture, considerato che le fatture immediate devono essere trasmesse entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione / data fattura, mentre le fatture differite possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione dei DDT (art.21 quarto comma DPR 633/1972). Salvo quanto sopra detto, la irregolarità è meramente formale, quindi non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997, a norma del quale non sono punibili “… le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Tra l’altro nel suo caso, il tipo documento è rilevabile indirettamente dal contenuto della fattura elettronica, in cui Lei ha indicato gli estremi dei DDT.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA