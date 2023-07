Fattura a subappaltatore: CIG e CUP non vanno indicati

DOMANDA

Se una rivendita di materiale edile deve emettere fattura ad un subappaltatore, sulla fattura vanno indicati CIG e CUP?



RISPOSTA

Ritengo di no.

La circolare 13/E del 2/8/2018 dell’Agenzia delle Entrate al riguardo ha chiarito che “si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata)”. Lei infatti potrebbe anche non sapere (ovviamente in maniera formale) l’uso che il suo cliente farà dei beni da Lei ceduti.

