in tema di fatturazione elettronica, volevamo porre il seguente quesito: a seguito di ricevimento di dichiarazione d’intento, la fattura deve riportare i dati della dichiarazione d’intento ricevuta nel blocco “altri dati gestionali”, come previsto dal provvedimento n. 293390 del 2021. In caso di fattura riportante più righe di prodotti/merci oggetto di cessione, vi chiediamo:

se i dati relativi alla dichiarazione d’intento vanno riportato per ogni singola riga di fattura, oppure,

se la dichiarazione d’intento copre tutto l’importo della cessione, e sufficiente riportare i dati della dichiarazione d’intento in un solo blocco “altri dati gestionali”.

Davide Sanzaro

La indicazione degli estremi della dichiarazione di intento è prevista a livello di singola riga di dettaglio. In pratica, il campo 2.2.1.16 (altri dati gestionali) fa parte del blocco 2.2.1 – dettaglio linee). Ciò è stato così impostato perché in una stessa fattura potrebbero esserci riferimenti a diverse dichiarazioni di intento ricevute. In conformità a ciò, ritengo che sia necessario riportare la indicazione su ciascuna riga di dettaglio; altrimenti opinando ci potremmo trovare in presenza di un articolo con gli estremi della dichiarazione di intento ed un altro senza alcun estremo, e questo potrebbe ingenerare il dubbio che quella specifica cessione non sia “coperta” dalla non imponibilità.

