Fattura elettronica, cosa succede se il campo del totale è zero - Agenda Digitale

DOMANDA

A causa di un problema software per alcuni giorni sono state inviate fatture clienti con totale fattura a zero (imponibile ed IVA sono corretti). Essendo un campo non controllato dallo SDI sono passate senza nessuna anomalia. Ce ne siamo accorti in quanto segnalato dai clienti. Dobbiamo emettere note di credito per tutte le fatture (inviamo sia Italia che estero)? O essendo un campo non obbligatorio non importa?

Valentina Campora

RISPOSTA

Le specifiche tecniche della fattura elettronica definiscono il campo “ImportoTotaleDocumento” 0,1, ossia campo facoltativo (0) per cui è ammessa una sola occorrenza (1). Sotto il profilo fiscale, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972, la fattura è pertanto regolare anche in mancanza del predetto campo.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA