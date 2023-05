Fattura elettronica PA rifiutata: va emessa nota di credito

DOMANDA



La nostra cooperativa sociale presta servizi di pulizia presso enti pubblici. Abbiamo emesso una fattura elettronica a un Ente Pubblico, assoggettata all’ Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale ci comunica che ha ricevuto due fatture uguali delle quali una è stata rifiutata e l’altra accettata e messa in pagamento.

Il problema ora diventa nostro in quanto nel nostro gestionale l’unica fattura emessa risulta rifiutata.

Noi possiamo registrarla in contabilità, anche se rifiutata, nel caso di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate non si trova corrispondenza con il cassetto fiscale. Come possiamo risolvere?

Grazie



RISPOSTA

Se l’Ente ha ricevuto due fatture, e ne ha rifiutata una, nel Sistema di Interscambio per forza di cose saranno transitate due fatture e le risultanze devono necessariamente dare atto di ciò.

Quindi è impossibile che nel vostro gestionale risulti una situazione diversa da quella che risulta al SDI, a meno che una delle due fatture non sia stata emessa con un applicativo diverso.

Comunque, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di rifiuto da parte dell’Ente destinatario della fattura elettronica è necessario emettere una nota di credito per effettuare lo storno della fattura rifiutata, quindi la fattura rifiutata va registrata anche se poi neutralizzata dalla successiva nota di credito. Ovviamente la nota di credito dovrà essere anch’essa rifiutata dall’Ente.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome