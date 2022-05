Fattura elettronica per spesa non detraibile, come rimediare

DOMANDA

Mi sono fatto fare una fattura elettronica erroneamente su una spesa non deducibile e non detraibile. Cosa devo fare visto che recupero l’IVA in automatico, è sanzionabile ? alberto.giuliotti@abcosmetique.it

RISPOSTA

Se non ha problematiche societarie (quindi assoggettamento a bilancio e rischio di conflitti tra i soci) e si tratta di impresa individuale/professionista è sufficiente neutralizzare l’IVA considerandola non detraibile e rilevando il costo come non deducibile operando la relativa variazione in aumento nel modello di dichiarazione dei redditi. Nel caso di società Le suggerisco di emettere fattura all’effettivo beneficiario della spesa e rimborsare alla società il relativo corrispettivo; in questa ipotesi Lei dovrà rilevare il costo come deducibile e l’IVA acquisti come detraibile, posto che la emissione della fattura neutralizzerà sia l’uno che l’altra.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA