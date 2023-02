Fattura per esportazione, come va compilata in caso di acconto

DOMANDA

Devo emettere fattura per un cliente privato residente in Svizzera per sola consegna di materiale. Dovrei emettere prima fattura di acconto e successivamente una o più fatture per consegna materiale fino al saldo. Come mi devo comportare, cioè quali sono gli articoli da citare in fattura (lo sdoganamento merci è a carico del cliente)? Io emetto fattura cartacea di cortesia con su scritto “pagato” da presentare in dogana, e quella elettronica con lo SDI, come codice Sdi cosa va indicato?

RISPOSTA

Le fatture elettroniche emesse ai clienti esteri privati devono essere compilate inserendo:

codice destinatario XXXXXXX, non inserendo il codice fiscale;

cap 000000;

campo Codice Paese, la sigla del Paese di residenza del cessionario/committente (codici ufficiali a due lettere dello standard ISO 3166-1 alpha-2);

campo id partita IVA riempita convenzionalmente con valori numerici. Le fatture di acconto possono riportare come descrizione solo la dicitura “acconto relativo a fornitura di …” , magari facendo riferimento all’ordine o al contratto, la fattura a saldo dovrà indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972. La fattura che lei trasmetterà al sistema di interscambio non sarà ovviamente recapitata automaticamente al suo cliente, il recapito dovrà avvenire a sua cura, anche tramite il vettore / spedizioniere che curerà la consegna.

In dogana dovranno essere esibite tutte le fatture, anche quelle di acconto, per consentire la determinazione del prezzo di vendita.

