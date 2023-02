Fatturazione differita, perché il documento commerciale non la consente

DOMANDA

Ho una problematica con un cliente che gestisce un panificio che emette regolarmente scontrini fiscali in ventilazione, a fine mese per alcuni suoi cliente emette fattura riepilogativa dove allega tutti gli scontrini del mese. Leggendo la normativa credo che tale procedura non sia corretta. Le chiedo come si può emettere fattura riepilogativa con più scontrini elettronici emessi in varie date del mese e come procedere alla registrazione in contabilità semplificata, visto che i corrispettivi sono in ventilazione.

La procedura non è corretta in quanto il documento commerciale non assolve la funzione di “idoneo documento” previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972, a meno che non sia integrato con la indicazione della data, delle generalità del cedente e del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonchè con la descrizione della natura, la qualità e della quantità dei beni ceduti. La soluzione più opportuna sarebbe emettere dei DDT (quindi non documenti commerciali) e poi a fine mese emettere fattura differita (TD24), perché diversamente operando ed indipendentemente da quanto sopra detto, lei si trova a dover gestire due documenti fiscali (documento commerciale prima e fattura poi) per la medesima operazione.

