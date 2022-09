Fatture differite, qual è il termine per l’emissione

DOMANDA

Emesso DDT in data 13 settembre 2022, fattura emessa con data 15 settembre 2022 ed inviata via SDI con codice TD24 il 19 settembre 2022: è corretta la procedura ? Mi sono posta il dubbio sulla data da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali”. Se emetto la fattura differita, l’Agenzia delle entrate dice di indicare o la data dell’ultima operazione ( nel caso in questione sarebbe 13 settembre 2022) o la data di fine mese ( nel caso in questione sarebbe 30/09/2022 ) o una data tra il primo ed il 15 del mese successivo, facendo ricadere l’iva nel mese in corso. Io non ho indicato nessuna delle date sopra esposte ma ho usato il 15 settembre 2022 e la invierò come fattura differita ( TD24 ) il 19 settembre.

RISPOSTA

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non esauriscono tutte le casistiche possibili. Infatti, la lettera a) del comma 4 dell’art.21, DPR 633/1972 prevede come termine finale il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione della operazione (13 settembre), per cui avendo Lei trasmesso la fattura differita in data 19 settembre è ampiamente nei termini.

