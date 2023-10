NCC e corrispettivi non pagati: come fare

DOMANDA



Ho una attività di noleggio con conducente (N.C.C.).

Finito il servizio se ho incassato il corrispettivo devo emettere documento commerciale. Ho deciso di emettere documento commerciale elettronico da sito web dell’Agenzia delle entrate: se non incasso il corrispettivo devo emettere documento commerciale, se il cliente richiede la fattura, devo emettere il documento commerciale immediatamente / nello stesso giorno, e poi emettere fattura. Per non duplicare il corrispettivo facendo sia fattura che documento commerciale cosa devo fare?

RISPOSTA

Per le prestazioni di servizi il documento commerciale deve essere emesso indipendentemente dall’avvenuto incasso; in quest’ultimo caso va evidenziato che il corrispettivo non è stato pagato. In relazione alle sue domande:

Se non incassa il corrispettivo, deve emettere il documento commerciale evidenziando che il corrispettivo non è riscosso (vedi circolare 3/E 2020 punto 1.2). Al momento dell’incasso dovrà emettere un altro documento commerciale, riferito al precedente, e ai fini della liquidazione IVA si considera solo il secondo. Se il cliente richiede la fattura lei può fare a meno di emettere il documento commerciale. Questo è il mio suggerimento, anche se esiste un modo per evitare che in caso di emissione anche del documento commerciale vi sia duplicazione sostanziale, come indicato da ADE nella FAQ 45 del 21 dicembre 2018: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);

nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome