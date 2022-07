Pagamento delle fatture in contanti, il consiglio: chiedere la quietanza

DOMANDA

Un anno fa ho pagato una fattura di 900 euro in contanti: appena ho pagato, è stata emessa la fattura digitale e ora mi vengono richiesti i soldi.

RISPOSTA

La fattura non attesta l’avvenuto pagamento, a meno che nelle condizioni di pagamento non dovesse risultare una indicazione che sia già avvenuto. In caso di pagamento in contanti, che io sconsiglio sempre vivamente, occorrerebbe farsi rilasciare quietanza, perché in caso contrario potrebbe essere molto difficoltoso dimostrare che il pagamento è stato effettuato. Ovviamente Lei potrà utilizzare qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA