SRL in liquidazione, come fare fattura per beni ammortizzabili

DOMANDA

Ho emesso una fattura non elettronica per 200 euro di cespiti fatturati a me come socio e pagati con bonifico lo stesso giorno da conto personale. Non so se si possono fare fatture non elettroniche e tra l’altro ho il bollo del giorno dopo perché non mi sono ricordato di acquistarlo. Mi stavo chiedendo se non conviene trasformarla in elettronica oggi che è l’ultimo giorno di bilancio per la mia srl in liquidazione. Forse la commercialista potrà caricarla tardivamente nei prossimi giorni? La partita IVA sarà ancora aperta fino a quando non c’è la chiusura della camera di commercio ma il bilancio si chiude sempre al 31 dicembre 2022 ?

RISPOSTA

La fattura emessa da una srl deve essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico e trasmessa al SDI, con data di emissione coincidente con la data di effettuazione della operazione (consegna dei beni o pagamento se antecedente). Il tipo documento da indicare è TD26 (cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72). Il termine per trasmettere la fattura elettronica al SDI è di 12 giorni se la fattura è immediata, o il giorno 15 del mese successivo alla consegna dei beni se la fattura è differita. Il bilancio si chiude nei termini previsti dallo Statuto (generalmente il 31 dicembre di ogni esercizio), tranne l’ultimo bilancio di liquidazione, che verrà redatto alla data in cui sarà completata la liquidazione e che dovrà essere depositato presso il registro delle imprese. Con la stessa data dovrà essere fatta richiesta di chiusura della partita IVA.

