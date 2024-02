Nota di credito per fattura rifiutata, cosa fare se la PA l’accetta

DOMANDA

A seguito del rifiuto da parte della PA è stata emessa una nota di credito per effettuare lo storno della fattura rifiutata, ma la PA ha erroneamente accettato la nota di credito. Quindi contabilmente la società ai fini SDI ha neutralizzato la fattura con la relativa nota di credito; il problema è che la nota di credito doveva essere rifiutata al pari della fattura. Come fare? L’ente ha la possibilità di accettare la fattura originariamente rifiutata per neutralizzare con nota credito accettata?

RISPOSTA

Premesso che sono dell’avviso che non sia necessario emettere una nota di credito per stornare una fattura rifiutata da una PA Lei può emettere una nota di debito (TD05) per annullare la nota di credito accettata per errore, spiegando la ragione nella descrizione e compilando la sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) inserendo gli estremi del documento che intende stornare. Ovviamente l’Ente dovrà accettare la nota di debito.

